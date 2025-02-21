Eyüpsultan\'da Kar Eğlencesi

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Eyüpsultan'da etkili olan kar yağışına sevinen çocuklar kar topu oynarken, vatandaşlar ise oyun havası ile eğlendi.

İstanbul'da günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı dün gece saatlerinde kent genelinde birçok ilçede etkili oldu. Eyüpsultan Karadolap Spor Kulübü Tesislerinde karın tutmasını fırsat bilen çocuklar ve vatandaşlar alana akın etti. Etkili olan kar yağışına sevinen çocuklar kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Bazı çocukların ise kar topu savaşı esnasında kendilerini korumak için kale yaptıkları görüldü. Karın tadını çıkaran çocukların yanı sıra vatandaşlar da oyun havasıyla eğlendi. - İSTANBUL