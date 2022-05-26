Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı

26.05.2022 10:41
Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir fabrikada AFAD gözetiminde deprem tatbikatı düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir fabrikada AFAD gözetiminde deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikata katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Tatbikatlarımızı 160 bin kişiye yaptırdık, yaptırmaya da devam ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının 'Afet ve Tatbikat Yılı' ilan edilmesi çerçevesinde Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Ermop Sanayi Ürünleri Üretim fabrikasında deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta Düzce Valisi Cevdet Atay ve protokol temsilcileri de yer aldı. Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yapılan tatbikat, sirenlerin çalmasıyla başladı. Sesi duyar duymaz işlerini bırakan çalışanlar, deprem sırasında hayati öneme sahip "çök-kapan-tutun" pozisyonuna geçti. İşçiler, AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle binadan tahliye edildi.

"Bu yaptığımız tatbikatlarla 160 bin kişiye ulaştık"

Tatbikatların önemine değinen Düzce Valisi Cevdet Atay, "Geçen yıl eğitim yılıydı, bu yıl da tatbikat yılı. Okullarımızda, kamu binalarımızda, sitelerde, evlerde, fabrikalarda, iş yerlerinde bu tatbikatları yapmaya devam edeceğiz. Bu yaptığımız tatbikatlarla 160 bin kişiye ulaştık. Tatbikatlarımızı 160 bin kişiye yaptırdık, yaptırmaya da devam ediyoruz. Buradaki amacımız, vatandaşlarımızın doğal afetlerde yapılması gerekenlere karşı bilinçaltını oluşturup, büyük tehlikelerden, büyük sıkıntılardan en az hasarla kurtulmalarını sağlamak" dedi.

Fabrikada yapılan tatbikatın da verimli geçtiğini ifade eden Vali Atay, "Tatbikatı yerinde gördük, çok da memnun olduk. Vatandaşlarımız hazırlıklı. Özellikle 'çök-kapan-tutun' pozisyonuna vatandaşlarımız alıştı. Bunu artık aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Çök, kapan ve tutunu hayatımızın her alanında unutmamamız gerekiyor. Bu bilinci yaygınlaştırmak için tatbikatlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Tatbikat, çalışanlarımızın bilgilerini güncellemek için iyi bir fırsat oldu"

Fabrika müdürü Nevruz Barut ise personellere belirli zamanlarda doğal afetlere ilişkin eğitimler verdiklerini belirterek, "AFAD ile birlikte fabrikamızda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, çalışanlarımızın bilgilerini güncellemek için iyi bir fırsat oldu. Çünkü deprem bölgesinde yaşıyoruz ve depremi hiçbir zaman unutmamamız gerektiği bilincinde olan bir firmayız. O yüzden bu deprem tatbikatını başarıyla gerçekleştirdik. Tatbikat sonrasında ise Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yangın tatbikatı yaptık. Firmamız zaten 6 aylık periyotlarla yangın tatbikatı yapan bir firma" dedi. - DÜZCE

Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı
Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı
Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı
Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı
Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı
Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı

YORUMLAR
500
Helikopter düşmesi ağaç devrilmesi tatbikatı yapıldı Helikopter düşmesi ağaç devrilmesi tatbikatı yapıldı
Kaynak: İHA

Tatbikat, Fabrika, Düzce, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:57:15. #1.11#
SON DAKİKA: Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement