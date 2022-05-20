Faik Erdoğan Vakfı cami yaptırıyor

Mütevelli Heyet Başkanlığını iş adamı Reşat Erdoğan'ın yaptığı Faik Erdoğan Vakfı, yeni bir cami yaptırıyor.

Babası Faik Erdoğan adına daha önce Hidayet Mahallesi'ne cami yaptıran iş adamı Reşat Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle geldiği Malatya'da, İnönü Mahallesi Muhtarı Abdulgazi Atabey ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine yeni bir cami yaptırmaya karar verdiklerini söyledi. Reşat Erdoğan, "Ramazan ayı içerisinde Malatya'ya gelmiştim. Muhtarımız ve mahalle sakinleri yeni bir cami yaptıracaklarını söyleyerek benden yardım istediler. Bende caminin tamamını yaptıracağımı söyledim. Gerekli çalışmaları yaptık. Bugün de, Yeşilyurt Müftülüğümüzle protokol imzalıyoruz. Bir hafta sonra inşallah temelini atacağız. Mahallemize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Protokole Yeşilyurt Müftülüğü adına imza koyan Müftü Yardımcısı Yunus Gürer de Reşat Erdoğan'a teşekkür ederek, "Çok değerli iş insanımız Reşat Erdoğan beye yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu camimizin en kısa sürede ibadete açılacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan protokolün karşılıklı olarak imzalanmasının ardından, caminin, 'Faik Erdoğan Vakfı Camii' isminin verilmesi kararlaştırıldı. Caminin temelinin bir hafta sonra atılacağı ve inşaatına hızlı bir şekilde başlanacağı bildirildi.

"Bin aileye yardım yapıldı"

Öte yandan, Faik Erdoğan Vakfı, geçen Ramazan ayı içerisinde bin aileye nakdi yardımda bulundu. Reşat Erdoğan, vakfın kimseden yardım kabul etmediğini, yardımların tamamen vakıfın kaynakları ile yapıldığını söyledi. Erdoğan, "Malatya'ya hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Dünyadaki en güzel şeyin 'Ekmeği bölüşmek' olduğuna inanıyorum. Bizde her zaman ekmeğimizi bölüşmeye gayret gösteriyoruz " dedi.

"Hedefimiz, 2023'de 4 adet anaokulu yaptırmak"

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, vakfın 2023 yılında 4 adet Anaokulu yaptırmayı hedeflediğini, eğitime her alanda katkılarının bundan sonra da devam edeceğini kaydetti. - MALATYA