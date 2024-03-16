Fatih Belediyesi Yeşil Fatih projelerini tanıttı - Son Dakika
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Yerel

Fatih Belediyesi Yeşil Fatih projelerini tanıttı

Fatih Belediyesi Yeşil Fatih projelerini tanıttı

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşil Vizyon Projeleri Tanıtım programında, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan Sur diplerindeki 70 bin metrekarelik bir alanı yeşil alana dönüştürdüklerini açıkladı.

16.03.2024 16:57  Güncelleme: 17:04
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Fatih Belediyesi tarafından Fatih'te Yeşil Fatih projeleri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programda konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Sur diplerindeki 70 bin metrekarelik bir alanı, Yeşil alan olarak Fatihimize kazandırdık" dedi.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yeşil Vizyon Projeleri Tanıtım programı düzenlendi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Karasurları Millet Bahçemiz yeşil vizyonumuzun taç projesidir"

Fatih'te katılımcı, adil, vizyoner, sürdürülebilir ve çevreci bir belediyecilik anlayışı sergilediklerini söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Karasurları Millet Bahçemiz yeşil vizyonumuzun taç projesidir. Tarihi surların çevresindeki karmaşayı, kötü yapılaşmayı, kötü görüntüyü ortadan kaldırmak, bunun yerine bölgeyi; sosyal, kültürel, ekonomik anlamda değer üreten bir mekan haline dönüştürmek Fatih'e dair, en büyük hayallerimden biriydi. Hem yaşadığımız kente, kentin değerlerine, hem de bu kentin değerli sakinlerine haklarını teslim ettik. Katılımcı, adil, vizyoner, sürdürülebilir ve çevreci bir belediyecilik anlayışını başarıyla sergiledik. Yedikule Bahçe, Ayvansaray Bahçe. Hepsini aynı hassasiyetle, aynı anlayışla inşa ettik. Katılımcı diyorum, çünkü bölgenin bütün aktörlerini sürece dahil ederek yaptık bu işi. Hemşerilerimizin taleplerini dikkate aldık. Kimsenin kalbini kırmadan, hakkına girmeden sükunet ve barış içinde, demokratik bir kültürle gerçekleştirdik. Adil diyorum, çünkü kamu kaynaklarının adil ve hakkaniyetli dağıtımını sağlamak bizim en temel görevlerimiz arasında. Hiçbir vatandaşımıza bir ayrımcılık uygulamadık" ifadelerini kullandı.

"Sur diplerindeki 70 bin metrekarelik bir alanı, Yeşil alan olarak Fatihimize kazandırdık"

Sur içinde yüzde 41 oranında Yeşil Alan artışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Turan, "Kültür mirasımızın, kent değerlerimizin ortak istifadesi noktasında da hassas davranarak kamulaştırmalarımız sayesinde, bütün hemşerilerimizi Fatih'in tarihi güzelliklerinin paylaşılmasına ortak ettik. Vizyoner diyorum, çünkü Millet Bahçemiz, geçmişten kaynaklı sorunlara bulduğumuz çözümleri sergilediğimiz bir proje değil sadece, aynı zamanda, şehrin gelecekteki ihtiyaçları da hesaba katarak özenle, dikkatle tasarladığımız bir projedir. Hep söylediğim gibi, biz, hep ileriye bakıyoruz, Fatih'i geleceğe hazırlamak, ileriye taşımak için stratejiler üretiyoruz. Çevreci diyorum, çünkü bu projemizle birlikte, Sur diplerindeki 70 bin metrekarelik bir alanı, Yeşil alan olarak Fatihimize kazandırdık. Yedikule ve Ayvansaray bahçelerimizin de dahil edilmesiyle Sur içinde yüzde 41 oranında Yeşil Alan artışı gerçekleştirdik. Yani 2019 yılında yeşil alan miktarı 875 bin 606 metrekare iken şu an itibarıyla 1 milyon 237 bin 503 metrekaredir. Bu sayılar, projemizin sürdürülebilirlik kapasitesini ve değerini de ortaya koymaktadır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi Yeşil Fatih projelerini tanıttı - Son Dakika

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