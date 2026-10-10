Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca Kulesi, Ruh Sağlığı Günü\'nde yeşile büründü

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca Kulesi, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında yeşil ışıklar ile aydınlatıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında İstanbul'un önemli simgelerinden olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca Kulesi yeşil ışıklar ile aydınlatıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "10 Ekim #DünyaRuhSağlığıGünü kapsamında ruh sağlığının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca Kulesi yeşil renkle aydınlatıldı" ifadelerine yer verildi.