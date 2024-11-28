Fedakar Anneye Yeni Protez

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Kırık protezini bantlayıp çalışarak 4 çocuğuna bakan fedakar anne

Tedavi gördüğü merkezden eski protez bacağını çöpe atarak alkışlar eşliğinde ayrıldı

Proteziyle fabrikada çalışan anne Gülcan Ö: "Bacağım kesilse de, protez kullansam da, zorlansam da çocuklarıma bakmak zorundayım"

Protez ve ortez merkezinde çalışan Tolgahan Say: "Bakmakla yükümlü 4 çocuğu olduğu için eski protezi artık onu taşımıyordu"

Hayırsever Ayşegül Bozbaş:

"Türk kadınının azmini bir kez daha görmüş olduk"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hastalığı nedeniyle sağ bacağı kesilen 4 çocuk annesi Gülcan Ö., kırılan protezini koli bandıyla bantlayıp çalışmayı bırakmayarak evinin geçimini sağladı. Hayırseverlerin desteğiyle alınan yeni protezine geçtiğimiz gün kavuşan azimli anne, tedavi olduğu merkezden eski protezini çöpe atarak alkışlar eşliğinde ayrıldı.

Doğuştan kemik iltihabı (Osteomyelit) hastası olan 33 yaşındaki 4 çocuk annesi Gülcan Ö., sağ bacağında çıkan yaralar nedeniyle 2019 yılında muayene olmaya gitti. Yaraların kemik iltihabı nedeniyle oluştuğu teşhis edilen kadının, tedavi süreci boyunca hastalığının ilerlemesi nedeniyle sağ bacağı kesildi. Sonrasında kendisine takılan protez ile yaşamını sürdüren anne, eşinden ayrı olduğu için bir kuruyemiş fabrikasında çalışarak evinin geçimini kendi başına sağlıyor.

Tedavisinin gerçekleştiği merkezden eski protez bacağını çöpe atarak alkışlar eşliğinde ayrıldı

Muadillerine göre ağır olmasına ve kırılmasına rağmen protezini koli bandıyla bantlayarak çalışmayı sürdüren anne, çocuklarını okutup eve ekmek götürmek için hayat mücadelesinden asla vazgeçmedi. Yakın bir tarihte fedakar annenin durumundan haberdar olan Eskişehirli hayırseverler, yeni ve daha konforlu bir protez almak amacıyla organize oldu. Hayırseverlerin topladığı para ile geçtiğimiz gün kendisine hediye edilen protezine kavuşan anne, büyük mutluluk yaşadığını ve artık daha rahat yürüdüğünü söyledi. Azimli kadın, tedavisinin gerçekleştiği merkezden eski protez bacağını çöpe atarak alkışlar eşliğinde ayrıldı. Hayırseverler ise, Gülcan Ö.'nün karşısına çıkan tüm engelleri aşıp Türk kadınının azmini bir kez daha gösterdiğini belirterek onu takdir etti.

"Protezim kırıldığı için iş yerinde şefimden izin alıp soyunma odasında koli bandıyla bantlamıştım"

Yeni proteziyle daha rahat hareket etmeye başladığını ifade eden anne, "2019 yılında bacağımda yara çıktı, beni hastaneye yatırdılar. Bir tedavi sürecine başladık, kemik enfeksiyonu teşhisi konuldu. Bir cihazla temizlemeye çalıştılar ancak enfeksiyon artmaya başladı ve çok dayanılmaz bir ağrısı vardı. Sonrasında doktora gittiğimde, 'Bacağın bayağı kötü olmuş. Kemikte kararma var, kesmek zorundayız' denildi. 2019 yılının aralık ayında diz altından bacağım kesildi, protezim takıldı. Başlarda zorlandım, ama bir süre sonra bacağımı rahatça kullanmaya başladım. İlk protezimin altında çatlak var, aktif çalıştığım için 5 yıldır bunu kullanıyorum. Ucu da gitmeye başlamıştı. Protezim kırıldığı için iş yerinde şefimden izin alıp soyunma odasında koli bandıyla bantlamıştım. Yürüyemeyecek haldeydim, o yüzden bantlayıp beni bir süre daha idare etsin diye düşündüm" dedi.

"Bacağım kesilse de, protez kullansam da, zorlansam da çocuklarıma bakmak zorundayım"

Yaklaşık 6 aydır bantlı olan eski protezinin kendisini zorladığını dile getiren anne, "Ayağımdan sürekli bir bant sesi çıkıyordu, o da beni rahatsız ediyordu. Mesela iş yerindekiler ve o sesi duyanlar bakıyorlardı. Eşimden ayrıyım, 4 çocuğum var ve asgari ücretle çalışıyorum. Bacağım kesilse de, protez kullansam da, zorlansam da çocuklarıma bakmak zorundayım. Başka bir gelirim yok, çocuklarımın başında sadece ben varım. Hepsi okuyorlar, bende kalıyorlar ve evim kira. Bu şekilde zorlanıyorum, ama mecburum. Yeni protezim ise takıldı. İnşallah bu protezimle de daha rahat edeceğim. Çok memnunum, çok rahat. Eskisine göre hafif, yürüdüğümde bile hiç zorlanmıyorum. Diğeri çok zorluyordu, bacağıma ağrı yapıyordu" şeklinde konuştu.

"Bakmakla yükümlü 4 çocuğu olduğu için eski protezi artık onu taşımıyordu""

Eskişehir'de bir protez ve ortez merkezinde çalışan Tolgahan Say, şunları söyledi:

"6 yıl önce Gülcan hanıma bir protez uygulamıştık. Kendisi aktif çalışan birisi ve bakmakla yükümlü 4 çocuğu olduğu için eski protezi artık onu taşımıyordu. Ayşegül ve Ebru hanım sağ olsun, onların desteğiyle bir kampanya başlattık. Gülcan hanıma günlük hızına yetişebilmesi ithal bir diz altı karbon protez uyguladık. Uygulamış olduğumuz protezin piyasa değeri yaklaşık 140 bin TL civarında."

"Türk kadınının azmini bir kez daha görmüş olduk"

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu'nun yöneticisi Ayşegül Bozbaş ise, "Bizim grubumuzu ve yaptığımız işleri takip eden iş yerindeki bir abi bana ulaşıp Gülcan hanımın durumunu izah etti. Gönüllüler olarak hepimiz bir araya gelerek fedakar annenin protez bacağının parasını toparladık, kendisine hediye ettik. Sağlıklı günlerde kullanmasını diliyoruz. Normalde protez bacakla çalışmak oldukça zordur, ama parçalanmış, bantlanmış ve her yeri yamalanmış bir protez bacakla çalışmak daha zordur. Gülcan hanım ile Türk kadınının azmini bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.