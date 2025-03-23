Feke'de 2 Bin Kişi İftar Sofrasında Buluştu

Feke'de 2 bin kişi iftarda buluştu

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde Devlet Bahçeli Stadyumu'nda belediye tarafından binlerce kişiye iftar verildi.

Feke Belediyesi ev sahipliğinde Devlet Bahçeli Stadyumu'nda düzenlenen iftar programına Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçe protokol üyeleri ve 2 bin kişi katıldı. İftar programında emekli din görevlisi Abdurrahman Yılmaz dua etti.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Ramazan ayının maneviyatına değinerek, "Ramazan ayında bu manevi atmosferde birlikte oruçlarımızı açmak bizler için de büyük bir mutluluk. Feke'mizde birlik ve dayanışma içinde orucumuzu açıyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.