Feke'de Yaşlılara Destek Projesi - Son Dakika
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Feke'de Yaşlılara Destek Projesi

Feke\'de Yaşlılara Destek Projesi

Feke'de 'Akşam Çayı' projesiyle yaşlı vatandaşlara sosyal destek ve ihtiyaçlarına yönelik yardım.

12.11.2024 13:45
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Adana'nın Feke ilçesinde kırsal köylerde yaşayan ileri yaştaki vatandaşlar devletin sıcak yüzü ile yalnız kalmıyor. Köy köy mahalle mahalle kentin yaşlılarını ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini de alan Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ileri yaş grubu vatandaşları hem dinliyor hem de kimsesi olmayan vatandaşların ihtiyaçların karşılanması için destek veriyor.

Devletin sıcak yüzü ile vefa gösteriliyor

Feke Kaymakamlığı, 17 bin nüfuslu ve dağ köyleri ile zorlu coğrafyası olan ilçede özellikle yaşlı vatandaşların kendileri yalnız hissetmemeleri için "Akşam Çayı" projesini uygulamaya geçirdi. Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, 60 yaş yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek devletin sıcak yüzü ile vefa göstermek istediklerini kaydetti.

"Akşam Çayı projesiyle yola çıktık"

Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Akça, vakıf olarak yaşam şartlarının insan psikolojisi üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulacak olursa özellikle 60 yaş üstü bireylerin kendilerini sosyal yaşamdan soyutlayarak giderek yalnızlaşma eğilimi gösterdiklerinin gözlemlenmesi üzerine bu çalışmayı başlattıklarını ifade etti. Akça, "Biz de Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak VEFA Projesi kapsamında günlük ihtiyaçlarını karşıladığımız yaşlılarımızı gözlemleyip gün içinde bir şekilde giderebildikleri ancak akşam herkesin evine çekilmesiyle oluşan yalnızlıklarını bir nebze de olsun azaltabilmek, bir birey olmanın verdiği gücü hissedebilmelerini, yaşama bağlanmalarını, kendilerini değerli hissetmelerini sağlayabilmek amacıyla Akşam Çayı projesiyle yola çıktık. Bu projeyle onların kişiler arası ilişkilerinin olumlu temasına zemin hazırlayarak devrilmeyen bir çınar olduklarını hissettirmek, hatıralarını tazelemek ve yüzlerinde ufak bir tebessüme sebep olmak amacıyla yanlarına yoldaş çaylarına sohbet olmaya geldik" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Feke'de Yaşlılara Destek Projesi - Son Dakika

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