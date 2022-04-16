Fendoğlu'ndan Mevlid'e davet - Son Dakika
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Fendoğlu'ndan Mevlid'e davet

16.04.2022 12:46
Fendoğlu'ndan Mevlid'e davet

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, amcası Şehit Hacı Hamit Fendoğlu, gelini ve iki torunu için okutulacak Mevlid-i Şerife vatandaşları davet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, amcası Şehit Hacı Hamit Fendoğlu, gelini ve iki torunu için okutulacak Mevlid-i Şerife vatandaşları davet etti.

Milletvekili Fendoğlu yaptığı açıklamada, "17 Nisan 1978 tarihinde Malatya Belediye Başkanı iken uğradığı hain saldırı sonucu şehadete eren Şehit Hacı Hamit Fendoğlu, gelini Hanife Fendoğlu ve torunları Bozkurt ve Kürşat Fendoğlu'nun şehadetlerinin 44'üncü sene-i devriyesinde 17 Nisan 2022 pazar günü saat: 15: 30 da Malatya Yeni Cami'nde Mevlid-i Şerif okutulacaktır" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Fendoğlu'ndan Mevlid'e davet

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Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Malatya, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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