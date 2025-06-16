Ferdi Zeyrek İçin Lokma Hayrı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Ferdi Zeyrek İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

16.06.2025 15:44  Güncelleme: 16:45
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Edremit Belediyesi, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısına lokma hayrı düzenledi. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Zeyrek'in halkçı belediyecilik anlayışıyla yaptığı hizmetleri ve erken vefatının acısını ifade etti.

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi ve CHP İlçe Başkanlığı tarafından geçen hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının yedinci gününde ilçede lokma hayrı düzenlendi. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Bugün burada sadece bir başkanımızı değil, aynı zamanda bir yol arkadaşımızı, bir dostumuzu, bir kardeşimizi anıyoruz. Onu erken kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zeyrek için Edremit Belediye Başkanı Ertaş ve CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş tarafından lokma hayrı düzenlendi.

Edremit Belediyesi Hizmet Binası önünde yapılan hayra Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Lokma hayrında konuşan Ertaş, "Ferdi Başkan'ımız, halkçı belediyecilik anlayışıyla kısa sürede Manisa'da büyük bir gönül bağı kurmuş, gece gündüz demeden halkı için çalışan örnek bir yerel yöneticiydi. Henüz yolun çok başındayken aramızdan ayrılması hepimizi derinden sarstı. Bugün burada sadece bir başkanımızı değil, aynı zamanda bir yol arkadaşımızı, bir dostumuzu, bir kardeşimizi anıyoruz. Onu erken kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ferdi Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, Manisa halkına ve tüm örgütümüze sabır diliyorum. Ruhu şad olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ferdi Zeyrek İçin Lokma Hayrı Düzenlendi - Son Dakika

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