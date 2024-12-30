Feriha Ertorun\'dan Kadın Futbola Destek

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AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Eskişehirspor Kadın Futbol Takımını ziyaret ederek genç sporculara destek mesajı verdi.

Genç Ülküm Spor Kulübü ile oynanan maç öncesinde gerçekleşen ziyarette, takımın teknik direktörü Pınar Konca ile bir araya gelen Ertorun, takımın genel durumu hakkında bilgi aldı ve başarı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında bir futbolcu annesi olduğunu hatırlatan Feriha Ertorun, kadın futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, "Zorlu şartlar altında ne kadar büyük bir mücadele verdiğinizi biliyorum. Sizlerin bu çabası hepimiz için gurur kaynağı" ifadelerini kullandı. Sporcuların azmine ve başarısına dikkat çeken Ertorun, kadınların spordaki varlığını artırmanın önemini vurguladı.

Teknik Direktör Pınar Konca ve Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Başkan Feriha Ertorun'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin ardından yağmurlu bir havada ve ağır bir zeminde oynanan karşılaşmada Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, Genç Ülküm Spor Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Alınan mağlubiyete rağmen Dişi Şimşekler, 18 puanla ligde 3. sıradaki yerini koruyor. - ESKİŞEHİR