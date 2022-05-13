Festival Yasağını Destekleyen Bir Grup Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Önünde Açıklama Yaptı: "Gençliğin Alkol Kampanyasına Çekilmesine Karşıyız" - Son Dakika
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Festival Yasağını Destekleyen Bir Grup Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Önünde Açıklama Yaptı: "Gençliğin Alkol Kampanyasına Çekilmesine Karşıyız"

13.05.2022 20:34

Eskişehir’de valiliğin etkinliklerin yasaklanması yönündeki kararını destekleyen bir grup, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yaptı. Açıklamada “Hiç kimse, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmiyor zaten. Kimse kimseye müdahale etmiyor zaten ama biz şuna karşıyız. Kitlesel olarak eğitim için gönderilen gençliğin kitleler halinde, toplu bir şekilde alkol kampanyasına çekilmesine karşıyız” denildi.

ÖZGE ZAİM

Eskişehir'de valiliğin etkinliklerin yasaklanması yönündeki kararını destekleyen bir grup, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yaptı. Açıklamada "Hiç kimse, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmiyor zaten. Kimse kimseye müdahale etmiyor zaten ama biz şuna karşıyız. Kitlesel olarak eğitim için gönderilen gençliğin kitleler halinde, toplu bir şekilde alkol kampanyasına çekilmesine karşıyız" denildi.

Eskişehir'de Anadolu Fest dahil etkinliklerin yasaklanması kararını destekleyen bir grup, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yaptı. Açıklama sırasında "Eskişehir Valisi yalnız değildir" sloganları atıldı. Üniversite öğrencisi Serdar Bayraktar, şunları söyledi:

"Festival adı altında denetimsiz bir ortamda gençlerin günlerce alkol ve uyuşturucu maddelerle zehirlenmesinin, kurulan çadırlarda ne olduğu belirsiz, örf adet ve geleneklerimize tamamen zıt gayr-i ahlaki ortamların oluşmasının sanat, kültür ve müzikteki yeri neresidir?

Yanı başında üç tane okul bulunan bu bölgede zaman mefhumu bulunmaksızın, gençlerimizin akıl ve zihin sağlığını bozacak, ahlaki yozlaşmasına sebep olacak bu tür faaliyetler gençlerimize bilim, sanat, eğitim ve donanım adına ne kazandıracaktır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkenin geleceği ve teminatı olan gençlerden sorumludur. Devlet, nesillerimizin akıl ve zihin sağlığını bozacak, onları zehirleyecek toplam ahlakına mugayir her türlü oluşum ve faaliyet karşıda gençlerimize korumakla mükelleftir. Anayasamıza da açıkça aykırı olan, bu yıl yapılması planlanan festival ismindeki alkol ve zararlı alışkanlıklara teşvik edici eğlence organizasyonuna izin vermeyen Eskişehir Valimize, değerli yargı mensuplarımıza ve olaya müdahil olan değerli Eskişehir halkına tüm genç gönüllerimiz ve aileleri adına şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli yetkililerimiz ve rektörlerimizden şehrimizde bulunan üniversitelerin çevrelerinde tanışma ve eğlenme adı altında, eğitim dönemlerinde sık sık tekrarlanan, sınırsız alkol tüketimine imkan sağlayan diğer eylem ve kampanyaları da mercek altına almalarını arz ediyor, bundan sonra yapılmak istenen gençlerimize zararlı bu tür organizasyonların son bulmasını temenni ediyoruz. Buradan tüm anne ve babalara sesleniyor, eğitim yuvalarına gönderdiğiniz çocuklarınızın parti ve festival adı altında başka mecralara çekilmeye çalışıldığına dikkat etmelerini umuyoruz."

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Sadık Tanrıkulu ise şunları söyledi:

"Bununla ilgili aslında söylenecek şeyler çok fazla. Yani 1-2-3 başlık değil. Ben kendim şahsen kelam ilmi denilen İslam inanç felsefesi alanında çalışıyorum. Benim yoğun ilgi alanım. 2000'li yıllardan bu tarafa 2020 yılı itibariyle 8 milyarlık insanlığın 2 milyar Müslüman dünyanın, gençliğin insanların inançla ve inançsızlıkla meseleleri üzerine çalışıyorum akademik anlamda.

Eskişehir Türkiye çapında öğrenci kenti olarak meşhur edilmiş bir şehir. Siz ne beklersiniz öğrenci kenti olarak meşhur edilen bir yerde yüzlerce kütüphane, yüzlerce araştırma merkezi, eğitim merkezi, öğrencilere eğitim, bilim, sanat anlamında etkinlikler sunan bir yer ama gelin görün ki maalesef yoğun bir şekilde ben zaman zaman sosyal medya hesaplarımdan da paylaşırım.

Üniversitelerin çevrelerindeki kocaman büyük billboardlarda sık sık sınırsız alkol adı altında çok ucuz fiyatlarla sabahlara kadar süren, üniversite gençliğini toplayan partiler düzenlenmekte. Biz bundan ister istemez rahatsız oluyoruz. İnsanların yaşam tarzına müdahale edilemez denilemez. Hiç kimse, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmiyor zaten. Eskişehir zaten çevre illere bakıldığında en çok alkol bayinin olduğu yerlerden birisi. Tekel bayilerin olduğu.

Kimse kimseye müdahale etmiyor zaten ama biz şuna karşıyız. Kitlesel olarak eğitim için gönderilen gençliğin kitleler halinde, toplu bir şekilde alkol kampanyasına çekilmesine karşıyız. Bunun özendirilmesine, gençlerin bu tarafa götürülmesine onun dışında gençler üniversitelerde özgür zaten. Diledikleri kılık, kıyafet, diledikleri görüşü, diledikleri yaşantıyı yapıyorlar zaten. Üniversite şehri denildiğinde niçin insanların aklında kitap, bilim, konferans vb. çalışmalar yoğun bir şekilde görülmez de her yerde sık sık alkol mekanları görünür, biz bunu söylüyoruz. Yoksa dileyen dilediğini yaşar, ben inanç alanında çalışıyorum. Burada bir özgürlük kısıtlaması yok."

Festival Yasağını Destekleyen Bir Grup Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Önünde Açıklama Yaptı: Gençliğin Alkol Kampanyasına Çekilmesine Karşıyız
Festival Yasağını Destekleyen Bir Grup Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Önünde Açıklama Yaptı: Gençliğin Alkol Kampanyasına Çekilmesine Karşıyız
Festival Yasağını Destekleyen Bir Grup Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Önünde Açıklama Yaptı: Gençliğin Alkol Kampanyasına Çekilmesine Karşıyız
Festival Yasağını Destekleyen Bir Grup Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Önünde Açıklama Yaptı: Gençliğin Alkol Kampanyasına Çekilmesine Karşıyız

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Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Festival, Alkol, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Festival Yasağını Destekleyen Bir Grup Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Önünde Açıklama Yaptı: 'Gençliğin Alkol Kampanyasına Çekilmesine Karşıyız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Festival Yasağını Destekleyen Bir Grup Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Önünde Açıklama Yaptı: "Gençliğin Alkol Kampanyasına Çekilmesine Karşıyız" - Son Dakika
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