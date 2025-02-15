Fethi Heper İçin Anma Programı - Son Dakika
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Fethi Heper İçin Anma Programı

Fethi Heper İçin Anma Programı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehirspor'un efsane futbolcusu Fethi Heper'i andı.

15.02.2025 11:43
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehirspor'un eski futbolcusu Fethi Heper için düzenlenen anma programına katılarak, konuşma yaptı.

Vali Hüseyin Aksoy, 13 Şubat 2025 tarihinde vefat eden Eskişehirspor'un efsane golcüsü, eski milli futbolcu ve maliye profesörü Fethi Heper için Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde düzenlenen veda programına katıldı. Bugün Eskişehir'de, Eskişehirspor'a ve Türk futboluna büyük katkılar sunan değerli eski futbolcumuz, milli futbolcumuz ve akademisyenimizi son yolculuğuna uğurlamak üzere bir arada olunduğunu ifade eden Vali Aksoy programda yaptığı konuşmada; "Eskişehirspor'un kuruluşunda ve bu noktaya gelmesinde büyük emekleri olan, iki kez gol kralı olmuş, milli formayı giymiş ve Anadolu'da Eskişehirspor'un adının duyurulmasında önemli katkıları olan bir büyüğümüzü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aynı zamanda akademik kimliği ile binlerce öğrenci yetiştiren Fethi Heper'i bu farklı yönü ile de ifade etmek gerekir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Başta değerli ailesi olmak üzere Eskişehirspor camiasına ve tüm Eskişehir'e sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Genç sporcuların onu örnek almasını ve onun izlediği yoldan giderek hedeflerine ve başarılarına ulaşmalarını diliyorum. Bu yıl Eskişehirspor'un bir üst lige ve profesyonel lige çıkmayı hedeflediğini biliyorum. Umuyorum ki bu duygularla takımımız bu başarıyı yakalar ve değerli futbolcumuz Fethi Heper'e hediye eder. Buraya katılan, bu son görevi yerine getirmek üzere bu birlikteliği ortaya koyan başta takım arkadaşları olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Tekrar kendisini rahmetle anıyor, mekanı cennet olsun diyorum" dedi. Okunan Kuran'ı Kerim ve yapılan duaların ardından Fethi Heper'in naaşı Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenecek anma programına uğurlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Hüseyin Aksoy, Fethi Heper, Politika, Futbol, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethi Heper İçin Anma Programı - Son Dakika

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