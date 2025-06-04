Fethiye'de Başarılı Beyin Tümörü Ameliyatı

Esnaf Hastanesi'nden başarılı beyin tümörü ameliyatı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde yüksek riskli bir beyin tümörü ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Fethiye'de hizmet veren Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, ileri cerrahi teknolojilerle gerçekleştirdiği önemli bir operasyonla bir kez daha dikkat çekti. Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necati Uğur Hazar tarafından sağ parietal bölgede yerleşimli beyin tümörü olan bir hastaya, yüksek hassasiyet gerektiren bir ameliyat uygulandı. Tümör, çevre beyin dokularına zarar verilmeden başarıyla çıkarıldı.

Operasyon sırasında navigasyon destekli cerrahi sistem ve nöromonitorizasyon teknolojisi eş zamanlı olarak kullanıldı. Bu gelişmiş yöntemler sayesinde tümörün yerleşimi, ameliyat öncesi görüntülemelerle milimetrik hassasiyetle belirlendi. Aynı anda hastanın motor ve duyusal fonksiyonları operasyon boyunca anlık olarak takip edildi.

Op. Dr. Necati Uğur Hazar, ameliyat sonrası yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: "Öncelikli hedefimiz, yalnızca tümörü çıkarmak değil, aynı zamanda hastamızın hayati fonksiyonlarını en üst düzeyde koruyarak süreci başarıyla tamamlamaktı. Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nin ileri teknolojiye sahip altyapısı sayesinde, hem tümörü temizlemeyi hem de muhtemel komplikasyonları önlemeyi başardık"

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede taburcu edilmesinin planlandığı bildirildi.