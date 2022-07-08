Fethiye protokolü bayramlaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kurban Bayramı nedeniyle Fethiye Kaymakamlığının düzenlediği bayramlaşma törenine protokol üyelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları ile siyasi parti başkan ve üyeleri katıldı. Fethiye Kaymakamlığı makamında yapılan bayramlaşma töreni samimi bir ortamda gerçekleşti.

Bayramlaşma törenine Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Garnizon Komutanı Cemal Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Erdal Kıreker, Fethiye Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Fethiye Müftüsü Kamil Oktay, ilçe siyasi parti başkanları ve daire amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Alper Balcı, bayramlaşma törenine katılanların Kurban Bayramını kutladı. Bayramlaşama töreninde konuşma yapan Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, "Tüm Fethiye halkımızın, islam aleminin Kurban bayramını kutluyorum. Biz görevimizin başındayız. Bayramımızın huzurlu, güvenli geçmesini sağlamak için görevdeyiz. Bu bayramın herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkesin Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Fethiye halkının bayramını kutlayarak, "İki yıllık pandemi sürecinden sonra tekrar dostlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Ben sizlerin aracılığıyla bölgemizde yaşayan, bölgemize gelen bütün yurttaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdikleri ile birlikte herkese güzel bir bayram diliyorum. Biz bu bayram tatili süreci boyunca burada görevimizin başında olacağız. Bizlere ulaşmaları yeterli. Bende dahil olmak üzere 9 gün boyunca aynı şekilde hizmetimize devam edeceğiz. Herkesin bayramını tekrardan kutluyorum" ifadelerinin kullandı. - MUĞLA