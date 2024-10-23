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FETÖ'nün Geleceği: Coşkun Başbuğ'un Öngörüleri

FETÖ\'nün Geleceği: Coşkun Başbuğ\'un Öngörüleri

Coşkun Başbuğ, FETÖ'nün çoklu yapıyla devam edeceğini, dağılmayacağını açıkladı.

23.10.2024 11:15
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Askeri casusluk kumpasın mağdurlarından emekli İstihbarat Albay, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, FETÖ elebaşının ölümü ve örgütün yeniden dizaynıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, örgütün PKK gibi çoklu bir yapıyla yönetilebileceğini söyledi. Coşkun Başbuğ, "Örgüt dağılmaz, dağıtmazlar. Amerika'nın esas yapacağı iş şu; örgütü olabildiğine ayakta tutmak. Örgüt, çoklu bir yapıyla yola devam edecektir. Bu kadar masonik bir yapıyı Amerika kolay kolay dağıtmaz" dedi.

Askeri casusluk kumpasının en büyük mağdurlarından biri olan emekli İstihbarat Albay, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası örgütün nasıl dizayn edileceği ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Örgüt dağılmaz, dağıtılmaz. Çoklu bir yapıyla devam eder"

Başbuğ, elebaşının ölümüyle örgütün dağılmayacağını ifade ederek, PKK gibi çoklu bir yapıyla yönetileceğini söyledi.

Coşkun Başbuğ, "Gülen denilen papaz, ait olduğu topraklarda öldü, vatansız bir kişi olarak da defnedilecek. PKK elebaşı Abdullah Öcalan yakalandığında örgütte bir dağılma olmadı ve sistem işlemeye devam etti. Abdullah Öcalan denilen katil cezaevinde ve yıllardır durdu mu PKK? Durmadı. Niye? Yöneten o değildi ki. Gülen'de olduğu gibi. Amerika, sistemi zaten kendi kuruyor, kendi işletiyor. FETÖ elebaşının ölümüyle, FETÖ'de de benzer bir taktik izlenir mi? Bana göre Amerika'nın başka şansı yok. Ben Amerika'nın bu yeni süreçte, daha çoklu bir yapıyla yola devam edeceği kanaatindeyim. Örgüt dağılmaz, dağıtmazlar. Amerika, 100'ün üzerinde ülkeye, giremediği İslam ve Türk dünyasına bu örgüt üzerinden girdi. ABD, bu örgüt üzerinden açtığı okullarla ve yerleştirdiği öğretmen kılıklı CIA ajanlarıyla süreci istediği noktaya getirdi. Dolayıyla bu kadar masonik bir yapıyı Amerika kolay kolay dağıtmaz" dedi.

"PKK'da olduğu gibi süreç yönetilecek"

Çoklu yapıyla ilgili bilgiler aktaran Coşkun Başbuğ, "Çoklu yapı kimler olabilir? Amerika imamları var. Kim? Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu. Şimdi bu ikisi çok öne çıkan bir isim ve bu işin başında bunlar gösteriliyor. Paranın üzerine çökmüş, örgütün bütün o para kaynaklarına konmaya çalışan, gücü elinde tutmaya çalışan bu ikili, Amerika imamı olarak anılıyor. Geldik Avrupa'ya ve Abdullah Aymaz yine bir başka karakter. Bu kişi zaten bahsettiğim iki kişiyle kavga halinde; liderliği kapma, parayı ele geçirme derdinde. Afrika bir başlı başına kıta ve orada da benzer bir liderlik süreci var. Asya keza aynı şekilde. Pek dillendirilmiyor; ama Kafkasya'da bana göre bu kapsamda düşünülmeli, değerlendirilmeli. Şimdi bütün bunların hepsinden bir tek lider çıkarmak, o altyapıyı ona bağlamak bana göre akıllı değil. Amerika, bunun hesabını yapacak kadar tilki bir devlet. O zaman ne yapmalı? Her kıtada, bu isimlerle bir ortak konsorsiyum oluşturarak PKK'da olduğu gibi süreci yönetmeli. Amerika'nın bunu tercih etme ihtimali kuvvetli" şeklinde konuştu.

"Ebu Seleme Gülen hiç yoktu, bilinen biri değildi"

Emekli İstihbarat Albay, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, şöyle devam etti:

"Bir başlık açayım ve bana göre esas oyun orada dönebilir. Elebaşının yeğeni Ebu Seleme Gülen, hiç yoktu, bilinen biri değildi. Bir anda birileri onu ortalığa sürdü. Böyle video, kaset dolanıyorsa, arka arkaya mesajlar veriyorsa ve birileri onu destekliyorsa düşünmek lazım. Niye şimdi Ebu Seleme denen kişi bir anda gündem oluşturmaya başladı. Siz FETÖ gibi bir yapıyı, taban kesimiyle ayakta tutmak için yeni bir hikaye yazmalısınız. Amerika şu an bunu yazıyor. Ben şimdi bunların başına yıpranmamış bir ismi oturturum, dava sanki işliyormuş, yeni başlıyormuş gibi devam eder. Amerika bunun derdinde." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel FETÖ'nün Geleceği: Coşkun Başbuğ'un Öngörüleri - Son Dakika

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