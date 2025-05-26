Finansal Okuryazarlık Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Finansal Okuryazarlık Eğitimi Başladı

Finansal Okuryazarlık Eğitimi Başladı
26.05.2025 17:41
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SPK ve Jandarma, finansal okuryazarlık eğitimleriyle Türkiye'nin finansal güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Jandarma Genel Komutanlığı ile 24 Kasım 2024 tarihinde imzaladığı "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında konferans ve seminerlerine devam ediyor.

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen "Aile Boyu Finansal Okuryazarlık" eğitimi ve Jandarma üst düzey komutanlarına yönelik olarak dünyada ilk olma özelliğini taşıyan "Strateji, Dezenformasyon, Diplomasi ve Güvenlik Perspektifinden Finansal Okuryazarlık" konulu seminer ardından; bu defa da belirlenen hedef kitlelere yönelik finansal okuryazarlık eğitimlerinde görev alacak Komutanlık kadro ve kuruluşunda yer alan birimlerde görevli personelin eğitimi (eğiticilerin eğitimi) programı hayata geçirildi.

SPK'nın Ankara'daki yerleşkesinde dört hafta boyunca yüz yüze verilecek eğitimler sonunda başarılı olanlara dijital ortamda "Eğitmen Sertifikası" verilecek.

"Bu eğitim, Türkiye'nin finansal güvenliğini güçlendirecek uzun soluklu bir vizyonun parçasıdır"

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, program açılışında yaptığı konuşmada finansal güvenliğin, artık sadece ekonomi dünyasının değil; kamu düzeninin, ulusal güvenliğin ve toplumsal huzurun da temel yapı taşlarından biri olduğunu söyledi. Finansal okuryazarlığın ise bu güvenliğin en güçlü kalkanı olduğunu ifade eden Gönül, "Çünkü bilgiyle donanmış bireyler, sadece kendi ekonomik geleceklerini değil; aynı zamanda içinde bulundukları kurumların ve toplumun da direncini artırırlar" dedi.

Gönül, bugün burada, finans diplomasisinin stratejik gücünü fark etmiş ve bu alanda yetkin eğiticiler yetiştirme iradesi göstermiş bir teşkilatla bir arada olduklarını dile getirdi.

Jandarma teşkilatının, kamu düzenini sağlama konusundaki tarihsel misyonuna "finansal farkındalık ve direnci tabana yaymak" sorumluluğu eklendiğini kaydeden Gönül, şu ifadeleri kullandı:

"Strateji, risk, dezenformasyon ve diplomasi çerçevesinde finansal güvenlik; bireyin, kurumun ve ülkenin finansal ilişkilerini sürdürülebilir, şeffaf ve güvenli bir zeminde yürütebilmesi için gerekli bilgi, donanım ve etki üretme kapasitesidir. Bu eğitimle sizler, sadece finansal bilgileri aktaran eğiticiler değil; aynı zamanda bu stratejiyi sahada kurumsal bir yetkinliğe dönüştüren öncüler olacaksınız. Bugün başlayan bu eğitim, sadece bir mesleki gelişim programı değil; aynı zamanda Türkiye'nin finansal güvenliğini güçlendirecek uzun soluklu bir vizyonun parçasıdır. Bu vizyon, güçlü kurumlar, bilinçli bireyler ve dayanıklı bir toplum inşa etme hedefini taşımaktadır. Katılımınız, kararlılığınız ve katkınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu programın, Jandarma Teşkilatımız başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

"Personelimizin yaklaşık yüzde 91'i eğitimini tamamladı"

Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca da 24 Kasım 2024 tarihinde imzaladıkları protokol ile finansal okuryazarlık eğitimi kapsamında başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığı personelinin yaklaşık yüzde 91'inin eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldıklarını dile getiren Kızılca, "Ayrıca, personel ve aileleri olmak üzere yaklaşık 300 bin kişi sertifika almıştır. Bir yandan sistem üzerinden eğitim devam ederken, bir yandan da ailelerin de içerisinde bulunduğu yüz yüze eğitimler koordineli bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu.

Kızılca, bu doğrultuda; 25 Nisan'da İzmir Foça'da, 20 Mayıs Ankara İl Jandarma Komutanlığında eğitimler verildiğini hatırlattı. Bu faaliyetlerin gelecek günlerde de artarak devam edeceğine söyleyen Kızılca, Jandarma Genel Komutanlığı olarak bu projenin önemli bir paydaşı, katılımcısı ve destekçisi olduklarını dile getirdi.

Eğitimlerde strateji, risk, dezenformasyon ve diplomasi çerçevesinde, finansal güvenlik üzerine Jandarma Genel Komutanlığı personelinin bilinçlendirilmesinin amaçlandığını belirten Kızılca, "Uluslararası ekonomik sistemin üretim ve ticaret odaklı doğası, yerini giderek küresel finansal ilişkilerin yoğunlaştığı, sosyokültürel etkileşimlerin hızlandığı, güç mücadelesi argümanlarının çeşitlendiği, karmaşık bir yapıya evrilmektedir. Bu nedenle, günümüz modern devletleri de ekonomik ve güvenlik mimarilerini güçlendirip potansiyel etki alanlarını genişletmeyi amaçlamaktadırlar" dedi.

Tuğgeneral Kızılca, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının finansal düzlemde gözetilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla icra edilecek eğitimin hedefine ulaşmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Finansal Okuryazarlık Eğitimi Başladı - Son Dakika

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