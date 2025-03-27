Fındıklı'da İmamoğlu İçin Adalet Nöbeti Devam Ediyor

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Rize Fındıklı'da vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün başlatılan 'Adalet ve Demokrasi Nöbeti', 8'inci gününde devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve görevden uzaklaştırılmasına karşı protestolar Rize'nin Fındıklı ilçesinde devam ediyor. Aksu Mahallesi sakinleri gece geç saatlerde "Ekrem başkan yalnız değildir" sloganları eşliğinde mahallede toplanarak İmamoğlu'na destek verdi.

Aksu Mahallesi sakinlerinden bir yurttaş mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Bir Aksulu olarak eylemin burada olması onur verici. Keşke horonları, halayları, düğünleri coşkulu bir şekilde yapabilseydik ancak ülkemizin içerinde bulunduğu bu durum bize bu onurlu görevi vermiş durumda. Bu nedenle her yerde direniş göstermek zorundayız. 12 Eylül uygulamalarını aratmayacak şekilde dayatmalarla karşı karşıyayız. Bu nedenle herkes direnişe devam etmek zorunda, yalnız yılgınlık yok umut var, ya özgürüz ya ölürüz şiarıyla yola çıkan insanlardan ilham alarak yapılan bu haksız uygulamaları protesto ediyorum direne direne kazanacağız" dedi.

" Ankara'yı parsel parsel satanın da yargılanmasını istiyoruz"

Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasının şeffaf olmasını isteyen bir yurttaş, "Ekrem başkanın şeffaf yargılanmasını istiyoruz. Düzmece dosyalar ile aslı astarı olmayan gizli tanık ifadeleri ile hukuksuz yargılamaya karşıyız. Bu ses çıkartmamız bizim bir haykırışımızdır. Mahkemelerin canlı olarak yayınlanmasını ve tüm Türkiye'nin bunu görmesini ve hükümetin nasıl bir adalet politikası izlediğini herkesin görmesini bekliyoruz. Ekrem Başkan yargılanırken kendi bakanlığına dezenfektan satanın da yargılamasını, Ankara'yı parsel parsel satanın da yargılanmasını hepsini istiyor bekliyoruz. Adalet herkes içindir" ifadelerini kullandı.

Bir başka yurttaş, "Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz, bizi tutuklamayla bitiremezsiniz" diye konuştu.

"Bugün demokrasinin özgürlüğün ve aydınlık bir geleceğin onurlu mücadelesini veriyoruz"

Eşit ve adil bir dünya idealinin peşinde olduklarını dile getiren kadın yurttaş, "Bugün demokrasinin özgürlüğün ve aydınlık bir geleceğin mücadelesidir, bizler onurlu direnişin haklı mücadelenin ve eşit adil bir dünya idealinin peşindeyiz. Dayanışmayla umutla ve kararlılıkla direnişimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kadınlar küfrün nesnesi değil direnişin öznesiyiz" şeklinde konuştu.