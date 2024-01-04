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FHGC Başkanı Semih Erdem sağlık nedenleriyle aday olmayacak - Son Dakika
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FHGC Başkanı Semih Erdem sağlık nedenleriyle aday olmayacak

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Semih Erdem, sağlık nedenlerinden dolayı yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Erdem, 6 yıl boyunca başkanlık görevini yürüttüğünü belirtti ve görev süresi boyunca cemiyeti tanınır hale getirdiklerini ve üyelere yönelik sosyal faaliyetler düzenlediklerini söyledi. Ayrıca, genel kurulda başkanlık görevine talip olacak adaylara tarafsız olduğunu ve başarılar dilediğini ifade etti.

FHGC Başkanı Semih Erdem sağlık nedenleriyle aday olmayacak
04.01.2024 - 13:45,
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Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Semih Erdem, yapılacak genel kurulda sağlık nedenlerinden dolayı aday olmayacağını ifade etti.

FHGC Başkanı ve Fırat Gazetesi İmtiyaz Sahibi Semih Erdem, 19 Ocak'ta yapılacak olan cemiyet genel kurulundan önce açıklamalarda bulundu. 6 yıl boyunca cemiyet başkanlığını yürüttüğünü dile getiren Başkan Erdem, sağlık nedenlerinden dolayı aday olmayacağını söyledi.

FHGC'nin 19 Ocak tarihinde gerçekleştireceği genel kurulunda aday olmayacağını belirten Başkan Semih Erdem, "FHGC Başkanlığı görevini 6 yıl süresince sürdürdüm. 19 Ocak tarihinde FHGC, Genel Kurula gidecek. Birkaç hafta sonra gerçekleşecek genel kurulda sağlık nedenlerimden dolayı yeniden aday olmayacağımı belirtmek isterim. Görev süremiz boyunca; cemiyetimizi bir hayli tanınır kıldık ve belirli bir noktaya getirdik. Üyelerimize yönelik güzel sosyal faaliyetlere imza attık. Özverili bir şekilde üyelerimin bana gösterdiği teveccühü boşa çıkarmadan gayretli bir şekilde çalıştım. Görev sürecim boyunca Elazığ'ımızın idarecileri, siyasileri, bürokratları ve de STK temsilcileri de bizlere hep yardımcı oldu kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erdem, "2 dönemdir birlikte görev yaptığım ikinci başkanımız Ahmet Toprak başta olmak üzere bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Vicdanım son derece rahat bir şekilde görevime veda etmenin huzuru içerisindeyim. Ayrıca bir şeyin de çok net bir şekilde bilinmesini istiyorum. Genel kurulda başkanlık görevine talip olacak bütün adaylara tarafsızım, bütün adaylara da başarılar diliyorum. Hakkıyla gazetecilik mesleğini icra eden bütün basın mensuplarına da sağlıklı, huzurlu, başarılı ve mutlu bir hayat dilerim" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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