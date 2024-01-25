 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransız çiftçiler A9 otoyolunu protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız çiftçiler A9 otoyolunu protesto etti

Fransa'nın Nimes kentindeki A9 otoyolunu kapatan çiftçiler, ithal meyveleri yola saçarak ateşe verdi. Çiftçiler, tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteriyor.

Fransız çiftçiler A9 otoyolunu protesto etti
25.01.2024 - 17:34,  Güncelleme: 17:48
Abone Ol

Fransa'nın Nimes kentindeki A9 otoyolunu kapatan çiftçiler, ithal meyveleri yola saçarak ateşe verdi.

Fransa'da çiftçi protestoları büyüyor. Hükümetin tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçiler, ülkenin güneyindeki Nimes kentinden geçen A9 otoyolunu trafiğe kapattı. Hükümete seslerini duyurmaya çalışan çiftçiler, kolilerle getirdikleri ithal meyveleri otoyola saçıp ateşe verdi. Bazıları ise kestikleri ağaç dallarını yola attı. Ülke genelinde gösterilerini sürdüren çiftçiler, ayrıca kuzeydeki Lille yakınlarında A1 otoyolu ile doğudaki Strasbourg kenti yakınlarında M35 otoyolunu da traktörlerle ablukaya aldı.

Fransa'nın en büyük çiftçi sendikası FNSEA, gösterilerin talepleri karşılık bulana kadar devam edeceğini duyurdu.

Çiftçiler çelişkili politikalardan vazgeçilmesini istiyor

Tarım sübvansiyonları kaldırıldığı için mazotun fiyatının artacağını, su tüketimi için yılda fazladan 47 milyon euro ücretle karşı karşıya kalacaklarını belirten çiftçiler, karmaşık düzenlemelerin durumu zorlaştırdığını ifade ediyor. Çiftçiler ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir AB anlaşmasına da karşı çıkıyor. Hayvan refahıyla ilgili katı kurallara bağlı olmadıkları için söz konusu ülkelerle rekabet etmenin son derece zor olduğunu belirten çiftçiler, çelişkili politikalardan vazgeçilmesini istiyor. Çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış karşısında çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında sıkışıp kaldıklarını söylüyor. Çiftçilere göre çelişkili politikalar sonucu tarım endüstrisi hem gıda üretimini artırmaya hem de tarımın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor. - PARİS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Fransa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fransız çiftçiler A9 otoyolunu protesto etti - Son Dakika


20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında 'Kürdistan' tartışması TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:47:46. #1.11#
SON DAKİKA: Fransız çiftçiler A9 otoyolunu protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement