Futbolcu Hasan'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Futbolcu Hasan'ın annesi toprağa verildi

24.06.2022 14:19
Futbolcu Hasan'ın annesi toprağa verildi

Trafik kazasında yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin'in annesi Gülcan Göğercin son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin'in annesi Gülcan Göğercin son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin'in annesi Gülcan Göğerçin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anne Göğercin'in cenaze namazı Cuma namazını müteakip Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Gülcan Göğercin, İlçe Mezarlığındaki oğlu Hasan'ın Göğercin'in mezarı yanına defnedildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Konya'daki kazada hayatını kaybeden amatör futbolcunun annesi de yaşamını yitirdi Son dakika haberleri! Konya'daki kazada hayatını kaybeden amatör futbolcunun annesi de yaşamını yitirdi Konya'daki kazadan bir acı haber daha Konya'daki kazadan bir acı haber daha
Kaynak: İHA

Argıthanı, Hisarcık, Ilgın, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Futbolcu Hasan'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:32:14. #1.11#
SON DAKİKA: Futbolcu Hasan'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement