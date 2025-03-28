GAGİAD\'dan Bayram mesajı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konukoğlu yayımladığı mesajda, "Tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek günlerin insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayı boyunca sabır ve hoşgörü ile yardımlaşıp paylaşır, bayramda sevinç ve kardeşliği hissederek toplumumuzdaki dayanışma ruhunu pekiştiririz. Bayramlar, yalnızca birer kutlama değil, insanları bir araya getiren, ortak değerler etrafında birleşmemizi sağlayan, manevi bir yenilenme fırsatıdır. Genç iş insanları olarak, Ramazan Bayramı'nı ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunma sorumluluğumuzu hatırlayarak karşılıyoruz. İş dünyasında dayanışma ve iş birliği kültürünü benimseyerek, daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm geçmişlerimizi rahmetle anıyor, Gaziantep halkı ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP