Gastronomi Etkinliği Düzce'de Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gastronomi Etkinliği Düzce'de Gerçekleşti

Gastronomi Etkinliği Düzce\'de Gerçekleşti

Düzce Üniversitesi'nde baklava ve çikolata sanatı üzerine etkinlik düzenlendi. Öğrenciler uygulamalı deneyim kazandı.

26.11.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, "Lezzet Yolculuğu: Baklava ve Çikolatanın Sanatı" başlıklı etkinlikte, alanında uzman şeflerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanma fırsatı buldu.

Etkinlik, Öğretim Görevlisi Atıf Akkil'in dersi kapsamında düzenlendi ve yoğun ilgi gördü. Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük, YüksekokulYönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Etkinliğin ilk bölümünde, Şef Mahmut Okutucu, baklava ve çikolatanın tarihine ışık tuttu. Yiyeceklerin geçmişten günümüze uzanan hikayelerini paylaşan Okutucu, bu lezzetlerin kültürler üzerindeki etkisini ve nasıl birer sanat formuna dönüştüklerini anlattı. Ardından Şef Paşa Eroğlu, geleneksel Türk tatlısı midye baklava ve klasik cevizli baklavanın yapımını uygulamalı olarak gösterdi. Eroğlu, baklava hamurunun açılmasından, şerbetin hazırlanmasına kadar tüm aşamaları detaylı şekilde anlatarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinliğin son bölümünde ise Şef Sami Turan ve Şef Ahmet Kalay tarafından gerçekleştirilen workshopta, katılımcılar "Dubai çikolatası" ve "Beyoğlu çikolatası" yapımını uygulamalı olarak öğrendi. Şeflerin teknik detaylar ve püf noktalarını paylaştığı bu bölüm, öğrencilere interaktif bir deneyim sundu.

Ders kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik, Düzce Üniversitesi öğrencilerine yalnızca teorik bilgi değil, pratik deneyim kazandırarak kariyer yolculuklarında önemli bir adım atmalarını sağladı. Öğrenciler, etkinlik sonunda şeflerle hatıra fotoğrafı çektirdiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Kültür Sanat, Gastronomi, Etkinlik, Akçakoca, Turizm, Kültür, Eğitim, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gastronomi Etkinliği Düzce'de Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
17:32 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı örnek gösterip “Karabiber gibi yanarsın“ dediler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler
16:13 Arnavutköy’de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme Arnavutköy'de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme
07:47 Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
07:11 NATO lideri Rutte, Türkiye’yi ikna için gelmiş NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş
07:05 Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak
06:58 Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor
02:48 İsrail Maliye Bakanı’nın “Gazze işgal edilmeli“ sözleri tepki çekti İsrail Maliye Bakanı'nın "Gazze işgal edilmeli" sözleri tepki çekti
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 19:49:51. #1.11#
SON DAKİKA: Gastronomi Etkinliği Düzce'de Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.