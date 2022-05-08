Gazeteci Musa Baş dualarla anıldı - Son Dakika
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Gazeteci Musa Baş dualarla anıldı

08.05.2022 13:01
Gazeteci Musa Baş dualarla anıldı

Gaziantep'te birçok yayın kuruluşunda muhabirlik ve spor yazarlığı yapan, 1 Mayıs 2019'da geçirdiği beyin kanaması sonucu 7 Mayıs 2019'da yaşamını yitiren Gazeteci Musa Baş, meslektaşları ve arkadaşları tarafından unutulmadı.

Gaziantep'te birçok yayın kuruluşunda muhabirlik ve spor yazarlığı yapan, 1 Mayıs 2019'da geçirdiği beyin kanaması sonucu 7 Mayıs 2019'da yaşamını yitiren Gazeteci Musa Baş, meslektaşları ve arkadaşları tarafından unutulmadı.

Vefatının 3. yıl dönümünde mezarı başında meslektaşları tarafından dualarla ve rahmetle anılan Gaziantep'in sevilen ismi Musa Baş'ın mezarına GGC yönetim kurulu üyeleri Mustafa Osanmaz, İsmail Şahin ve Nihat Düzgün ile birlikte arkadaşları tarafından karanfiller bırakıldı. Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

"Unutmayacağız"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti İbrahim Ay, vefatının 3'üncü yıl dönümünde olan Musa Baş'ı asla unutmayacaklarını ifade ederek, "Musa Baş kardeşimizin aramızdan zamansız ayrılışının üçüncü yıl dönümündeyiz. Gaziantep'te her zaman sevilen ve işini severek, başarılı bir şekilde yapan kardeşimizdi. Unutmadık, rahmet ve özlemle anıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Gazeteci Musa Baş dualarla anıldı
Gazeteci Musa Baş dualarla anıldı

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İsmail Şahin, Gaziantep, 1 Mayıs, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gazeteci Musa Baş dualarla anıldı - Son Dakika


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