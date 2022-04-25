Gazeteci Türkoğlu'nun acı günü - Son Dakika
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Gazeteci Türkoğlu'nun acı günü

25.04.2022 15:17
Gazeteci Türkoğlu'nun acı günü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görev yapan Hüseyin Türkoğlu'nun amcası Salih Türkoğlu hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görev yapan Hüseyin Türkoğlu'nun amcası Salih Türkoğlu hayatını kaybetti.

Yakalandığı kanser hastalığından dolayı bir süredir Ankara'da hastanede tedavi gören, Salih Türkoğlu (70) hayatını kaybetti. Gazeteci Hüseyin Türkoğlu'nun amcası olan Salih Türkoğlu'nun cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından havayoluyla Ankara'dan Adıyaman'a getirildi.

Cenazesi Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlı Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Cenazeye, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, gazeteciler ve çok sayıda kişinin katıldı. - ADIYAMAN

Gazeteci Türkoğlu'nun acı günü
Gazeteci Türkoğlu'nun acı günü

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İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Türkoğlu, Salih Türkoğlu, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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