Gazetecilere Kutlama Mesajı - Son Dakika
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Gazetecilere Kutlama Mesajı

Gazetecilere Kutlama Mesajı

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını kutladı.

09.01.2025 12:22
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak her şartda kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle çalışan basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Günümüz teknolojileri ile habere ulaşmanın eskiye oranla çok daha kolay hale geldiğini ifade eden Başkan Gülsoy, doğru habere ulaşmakta görsel ve yazılı medyanın büyük bir işlevi yerine getirdiğini kaydetti. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisinin bağımsız basın olduğunun altını çizen Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basınımız; kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşlarımızla kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, vatandaşlarımızın haber alma hakkını tarafsız, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek gibi birçok önemli görevler üstlenmektedir. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı bu günlerde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarımız, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Gerek ulusal basın temsilcilerimiz, gerekse yerel basın mensuplarımız Kayseri'mizde gelişen haberleri yayın organlarına taşıyarak, vatandaşların doğru ve hızlı bilgilenmesi için çaba sarf ediyorlar. Değerli basın mensubu arkadaşlarımızla karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içinde her zaman aynı yolda yürüyerek Kayseri'mize hizmet etme çabası içerisindeyiz. Geride kalan görev sürecimiz içerisinde ilimizin ekonomik anlamda gelişmesi ve kalkınmasına dönük yürüttüğümüz tüm projelerimizin halkımıza tanıtımında değerli basın mensubu arkadaşlarımızın katkısı büyüktür. Olumlu eleştirilerinin yanı sıra eksik gördükleri konular hakkında ki yorumları da bizler için her zaman önemsenecek değerli fikirler olarak yer almıştır. Bu duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği, "Basın ulusun ortak sesidir" bilinciyle çalışan ve milletimizin gören gözü, işiten kulağı olan ve güç şartlarda bile gece gündüz demeden görev yapan başta ilimiz basını olmak üzere, tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Ebediyete irtihal eden kalemlerimizi rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına en kalbi duygularımla sevgi ve selamlarımı sunuyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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