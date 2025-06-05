Gaziantep\'te 550 Bin TL\'lik Dev Kurbanlık

Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi 550 bin TL değerindeki 1 ton 600 kiloluk 'Fıstık' isimli dana sahibini bekliyor. Sahibini bekleyen dev dananın Türkiye'nin en büyük ve ağır kurbanlığı olduğu iddia ediliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin dört bir yanında kurban pazarlarında hareketlilik had safhaya ulaştı. Gaziantep'te ise hem fiyatıyla hem de heybetiyle dikkat çeken 'Fıstık' isimli kurbanlık dana, görenleri hayrete düşürdü. Fiyatı otomobile eş değer olan 550 bin TL değerindeki 1 ton 600 kilo ağırlığındaki dev dana, Oğuzeli ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde görücüye çıktı.

Kurban pazarını gözdesi 1,6 tonluk Fıstık

Oğuzeli'nde, "Fıstık" ismi verilen dana, hem boyu hem de kilosunun yanı sıra dudak uçuklatan fiyatıyla da vatandaşların gözdesi oldu. 4 yaşında olduğu belirtilen Fıstık'ın, özel yemlerle beslendiği ve günlük 25 kilogram yem tükettiği ifade edildi. Danayı küçük yaşlardan beri özenle beslediğini söyleyen Büyükbaş Hayvan Yetiştiricisi Hasan İyikesici, "Fıstık" isimli dananın babasını ise çiftliğin rekortmeni olarak geçtiğimiz yıl kurban bayramında 1 ton 300 kilogram ağırlığında sattığını ifade etti.

"Fıstık için 550 bin TL istiyoruz"

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Hasan İyikesici, "Kurbanlık olarak ayırdığımız 4 yaşındaki Fıstık isimli danamızı satışa çıkardık. Fıstık ismini koymamızın nedeni küçükken bize kendisini çok sevdirdi, çok yakın davrandı ve Gaziantep'imizin temsili fıstık olduğu için ismini Fıstık koyma kararı aldım. Danamızın tahmini olarak 1 ton 600 kilogram ağırlığında olduğunu düşünüyoruz. 4 yıldır besliyoruz. Aynı zamanda babası da çiftliğimizin rekortmeniydi. Onu da 1 ton 300 kilogram ağırlığında satmıştık. Birkaç tane ciddi alıcı var ve görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer satış gerçekleşmezse Fıstık'ı gelecek yıla saklayıp 2 ton ağırlığına ulaştırmayı düşünüyoruz. Satış fiyatı olarak 550 bin TL istiyoruz" dedi.

"Günlük 25 kilogram yem yiyor"

4 yıldır Fıstık isimli dananın bakımını üstlenen Veteriner Hekimi Mehmet Çambartık, "Fıstık yaklaşık 4 yaşında ve 4 yaşına kadar bakımını ben üstlenmiş durumdayım. 4 yılımız beraber geçti. Bütün bakımını, doğumunu, aşısını ben yaptım. Muhakkak ki bir emek geçiyor. Danamız tatlı, bakımı kolay ve akıllı bir hayvandır. Çiftliğimizde 4 yıldır bizimle beraber ve verimli hem de kaliteli bir hayvan. Özel yem ve aşıları var. Günlük 25 kilogram yem yiyor. Özel yem sayesinde hem daha iyi hem de kaliteli oluyor. Görünüşüyle de hayvan kendini belli ediyor. Bu yıl da Hasan Bey satmaya karar verdi. Satılmazsa da seneye tekrar satışa çıkarmayı düşünüyoruz. Eğer bu yıl alıcısı çıkarsa kısmetse gidecek" diye konuştu. - GAZİANTEP