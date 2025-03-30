Gaziantep\'te Bayram Coşkusu

Gaziantep'te vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Kılınan namazın ardından vatandaşlar toplu olarak birbirleriyle bayramlaştı.

Gaziantep'te Ramazan Bayramı büyük bir coşkuyla başladı. Ramazan Bayramı sabahı, kent merkezi ve ilçelerdeki vatandaşlar erken saatlerden itibaren bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Yağışlı havaya rağmen camiler vatandaşlarla doldu. Ezanın okunmasıyla bayram namazı için saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti. Namaz sonrası, vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaştı. - GAZİANTEP