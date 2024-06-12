Gaziantep'te Bayramda Ulaşım Ücretsiz

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15-19 Haziran tarihleri arasında Kurban Bayramı dolayısıyla turuncu otobüsler, tramvay ve Gaziray seferlerini ücretsiz yapma kararı aldı. Vatandaşlar bayram boyunca şehir içi ulaşımda rahatlık yaşayacak.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak Kurban Bayramı'na özel bir karar aldı. 15 Haziran Cumartesi günü arefe gününden başlayarak bayramın dört günü boyunca, 19 Haziran tarihine kadar, ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak.

Belediye, bu süreçte turuncu otobüsler, tramvay ve Gaziray seferleri ile şehir içi ulaşımı ücretsiz hale getirerek vatandaşların bayram ziyaretlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu uygulama, bayramda şehirdeki toplu taşıma ihtiyacını karşılamayı ve vatandaşların daha rahat ve ekonomik bir bayram geçirmesini sağlayarak vatandaşların memnuniyetini artırmayı amaçlıyor. - GAZİANTEP