Gaziantep'te bin çocuktan oluşan koro, 23 Nisan şarkılarını seslendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te bin çocuktan oluşan koro, 23 Nisan şarkılarını seslendirdi

Gaziantep\'te bin çocuktan oluşan koro, 23 Nisan şarkılarını seslendirdi

Gaziantep'te bin çocuktan oluşan Nar Çiçekleri Çocuk Korosu, 23 Nisan özel konseri düzenledi.

22.04.2025 13:37  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bin çocuktan oluşan Nar Çiçekleri Çocuk Korosu, 23 Nisan özel konseri düzenledi. Konserde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çocuklara eşlik etti.

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Nar Çiçekleri Derneği iş birliği, valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GAGİAD ve Türk Kızılay Şehitkamil Şubesi'nin katkılarıyla bin çocuktan oluşan korunun yer aldığı 23 Nisan Özel Konseri düzenledi. GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, Şef Eray İnal'ın yönettiği Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde bin kişilik çocuk korosu, cumhuriyet ve çocuk şarkıları seslendirdi. Şarkılara, salonda bulunan vatandaşlar Türk bayraklarıyla ve coşkuyla eşlik etti.

Başkan Şahin, bin çocukla beraber 23 Nisan şarkıları söyledi

Programın sonunda Başkan Fatma Şahin, protokol üyeleriyle birlikte sahneye çıkarak çocuklarla birlikte 23 Nisan şarkılarına eşlik etti. Şahin, konser sonrası konseri hazırlayan öğretmenlere günün anısına çiçek takdim etti. Ardından, korodaki çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Tüm kurumlarımızla çocuklarımız için çalışıyoruz"

Konser sonunda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Sevgili çocuklar, 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'en büyük armağanım' dediği Cumhuriyeti hediye etti. Atatürk'ü rahmet ve minnet ile anıyoruz. En büyük eseri Cumhuriyetten sonra ilk kez dünyada çocuklara hediye edildi. O yüzden siz bizim içim çok özel çocuklarsınız. 'Kültürü ve Sanatıyla Yükselen Gaziantep' için çocuklarımızı çok güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Tüm kurumlarımızla çocuklarımız için çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, gaziantep, 23 Nisan, Kültür, Sanat, Çocuk, Yerel, Nar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te bin çocuktan oluşan koro, 23 Nisan şarkılarını seslendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

16:04 IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:44:21. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te bin çocuktan oluşan koro, 23 Nisan şarkılarını seslendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement