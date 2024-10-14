Gaziantep'te Çiftçilere Destek Projeleri Mecliste Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Çiftçilere Destek Projeleri Mecliste Görüşüldü

Gaziantep\'te Çiftçilere Destek Projeleri Mecliste Görüşüldü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik iki önemli proje daha hayata geçiriyor. Ekim Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda, 250 çiftçiye üzüm sıkma makinesi ve depremzede 30 kadın üreticiye sera kurma projeleri oylamaya sunuldu.

14.10.2024 17:16  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik önemli projelerle tarıma katkı sağlamaya devam ediyor. Ekim Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda, çiftçilere hem teknolojik hem de maddi destek sunacak iki önemli proje meclis gündemine taşındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Dönem Toplantısı'nın Birinci Birleşimi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Mecliste, toplamda 76 gündem maddesi meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 250 çiftçiye üzüm sıkma makinesi dağıtılması ve depremzede 30 kadın üretici için sera kurulması projeleri öne çıktı.

250 çiftçiye üzüm sıkma makinası verilecek

Gaziantep'in geleneksel tarım ürünlerinden olan üzüm, artık daha hijyenik şartlarda işlenebilecek. Meclis gündeminde yer alan maddeye göre, 250 çiftçiye evlerinde kullanmaları için üzüm sıkma makineleri verilecek. Bu makinelerle, üzümün şire haline getirilmesi işlemi eski usuldeki uygunsuz ortamlar yerine daha temiz ve modern yöntemlerle yapılacak. Proje, Büyükşehir ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek.

Bu proje kapsamında GAP İdaresi'nden yüzde 90 hibe desteği alınırken, geri kalan yüzde 10'luk kısmın yüzde 5'i Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Kalan yüzde 5'lik kısım ise çiftçiden karşılanacak. Böylece çiftçiler, yüksek maliyetlerle karşılaşmadan modern üretim yöntemlerine kavuşacak.

Depremzede kadınlara sera kurulacak

Depremden etkilenen çiftçi kadınlar için ise 30 adet sera kurulması kararlaştırıldı. Sera projesi kapsamında üretici kadınlara tarımsal destek sağlanarak, üretimlerini sürdürebilmeleri hedefleniyor. Bu projede de yine GAP İdaresi yüzde 90 hibe desteği sağlayacak. Geri kalan yüzde 10'luk maliyetin yarısı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, diğer yarısı ise çiftçiler tarafından karşılanacak. Proje, Büyükşehir ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek.

İhtiyaç sahipleri için su faturalarında indirim

Toplantıda ayrıca, 65 yaş ve üzeri dul, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşların su faturalarında indirim yapılması kararı alındı. Bu madde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı ile iş birliği içinde yürütülecek. İlgili madde kapsamında Başkan Fatma Şahin, vatandaşların yaşam kalitelerini artırmayı ve su giderlerine destek olmayı hedeflediklerini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, gaziantep, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Çiftçilere Destek Projeleri Mecliste Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 18:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Çiftçilere Destek Projeleri Mecliste Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.