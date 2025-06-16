Gaziantep’te Esnaf Toplantısı - Son Dakika
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Gaziantep’te Esnaf Toplantısı

Gaziantep’te Esnaf Toplantısı
16.06.2025 21:17
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TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner, esnaf sorunlarını görüşmek üzere Gaziantep'te toplandı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Gaziantep'te esnaf ve sanatkarların sorunlarını ele almak üzere bir dizi temas gerçekleştirdi.

TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı İsmet Özcan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, ESOB yöneticiler, merkez ve ilçe esnaf odası başkanları katıldı.

Toplantıda, esnaf ve sanatkarların karşı karşıya olduğu güncel sorunlar, çözüm bekleyen talepler ve sektörel beklentiler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Oda başkanları kendi meslek kollarına ilişkin görüş ve önerilerini aktarırken, oluşan ortak çerçevede istişarelerde bulunularak çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, "Teşkilatımızı daha da güçlendirmek adına Gaziantep'te çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan TŞOF Yönetim Kurulu Üyemiz ve Gaziantep ESOB Başkanımız Sayın İsmet Özcan'a, ayrıca katkı sunan tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep’te Esnaf Toplantısı - Son Dakika

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