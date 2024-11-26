Gaziantep'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Standı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Standı

Gaziantep\'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Standı

Gaziantep'te açılan stantta kadına şiddetle mücadele ve KADES uygulaması tanıtıldı.

26.11.2024 14:35
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince kadına yönelik şiddetle mücadelenin anlatıldığı stant açıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından alış veriş merkezinde kadına yönelik şiddetle mücadelenin anlatıldığı stant açtı.

Etkinlik kapsamında şiddet mağduru kadınların hayatını kolaylaştıran "KADES (Kadın Acil Destek)" uygulamasının farkındalığının artırılması ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun anlatılmasına yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Uygulama esnasında 360 kadının telefonuna cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan KADES Aplikasyonu yükletildi. 225 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi.

Stantta ayrıca "Kadına El-Kal-Ka-Maz" sloganı da vurgulandı. Bu sloganla, toplumsal cinsiyet eşitliği savunularak kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında durulması gerektiğine dikkat çekildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Standı - Son Dakika

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