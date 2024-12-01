Gaziantep'te Kelle Paça Şifa Kaynağı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kelle Paça Şifa Kaynağı

Gaziantep\'te Kelle Paça Şifa Kaynağı

Soğuk günlerde Gaziantep'te kelle paça, gribal enfeksiyonlara karşı doğal antibiyotik olarak tercih ediliyor.

01.12.2024 10:47
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Gaziantep'te havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlar artarken, vatandaşlar çareyi kelle paça gibi doğal antibiyotiklerde buluyor.

Gaziantep'te kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen kelle paça, yalnızca enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliğiyle değil, aynı zamanda yoğun lezzetiyle de dikkat çekiyor. Soğuk günlerde sıcak kelle paça, hem sağlık hem de lezzet arayanların tercihi olmaya devam ediyor. Şehirdeki kelle paça salonları, özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, hasta olduklarında hastane yerine kelle paçacıya giderek şifa bulmaya çalışıyor. Kelle paça fiyatları ise 225 TL.

"Doğal şifa deposu"

"Kelle paça, gribal enfeksiyonlara karşı doğal bir antibiyotik" diyen kelle paça ustası Uğur Dertli, bu lezzetli çorbanın faydalarını ve yapım sürecini anlattı. Dertli, kelle paçanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve vücuda enerji verdiğini belirterek, özellikle soğuk havalarda tüketilmesini tavsiye etti. Uğur Dertli, kelle paçanın yapımında kullanılan malzemelerin tamamen doğal olduğunu vurgulayarak, "Kelle paça, özellikle kelle eti ve paça suyuyla yapılır. Bu ikisi hem zengin protein hem de kolajen içerir. Bu maddeler vücuda hem enerji verir hem de bağışıklığı güçlendirir" dedi.

Dertli, kelle paçanın hazırlanma sürecine de değinerek, "Kellenin ve paçaların özenle temizlenmesi, uzun saatler kaynatılması gerekiyor. Biz burada doğal yöntemlerle hiçbir katkı maddesi kullanmadan çorbamızı hazırlıyoruz. Müşterilerimiz hem lezzeti hem de şifayı aynı anda buluyor" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş hastaneye değil, kelle paçacıya geliyor"

Kelle paçayı sevdiğini söyleyen Orhan Savcılı isimli vatandaş ise "Bizim bağışıklığı güçlendirmek için paça önemli. Haftada bir mutlaka tüketmeye çalışıyoruz. Paça bizim doğal antibiyotiğimiz. Nezle veya grip alan vatandaşlara paçayı öneriyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Kelle Paça Şifa Kaynağı - Son Dakika

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