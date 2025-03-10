Gaziantep'te Suriye Katliamlarına Protesto

Haber: Jiyan Erkılıç

(Gaziantep) - Gaziantep'te bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, Suriye'deki katliamlara tepki göstererek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde sivillere yönelik katliam haberlerinin ardından Gaziantep'te bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, uluslararası topluma çağrıda bulunarak bu saldırıların durdurulmasını talep etti. Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu'nun öncülüğünde Yeşilsu Parkı'nda düzenlenen protesto, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Protestoya katılanlar, Suriye'de sivillerin hedef alınmasına tepki gösterirken, uluslararası kurumların bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Platform adına açıklama yapan Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ömer Parlakçı, uluslararası camianın bu insan hakları ihlallerine karşı daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"HTŞ'nin işlediği savaş suçları ve insan hakları ihlalleri dünya gündemine taşınmalı, failler hesap vermelidir. İnsan hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve duyarlı bireyler, Suriye'deki azınlıklarla dayanışma içinde olmalıdır. Bölgede yaşanan kitlesel zulme karşı ortak bir duruş sergilemek, mağdurların sesi olmak ve adalet talep etmek insanlık görevidir. Suriye'deki trajediye sessiz kalmak, zulmün sürmesine göz yummak anlamına gelir.

"Uluslararası toplumun bu insanlık dışı saldırılar karşısında sessiz kalması kabul edilemez"

Bölgedeki etnik gerilimleri derinleştiren, sivilleri hedef alan ve toplumsal yapıyı tehdit eden bu katliamcı politikalara derhal son verilmelidir. HTŞ'nin şiddet dolu geçmişi ve ideolojik uygulamaları, Suriye'nin çok kültürlü ve çok inançlı yapısını tehdit ederek mezhepsel ve etnik çatışmaları körüklemektedir. Uluslararası toplumun bu insanlık dışı saldırılar karşısında sessiz kalması kabul edilemez. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar, Suriye'deki azınlıklara yönelik zulmü durdurmak için acilen harekete geçmelidir."