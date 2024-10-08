Gaziantep\'te Uçak Simülasyonları Başladı

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Gaziantep'in yaşam alanı Sanko Park'ta, Turkish Aero uçak simülasyonlarıyla pilotluk hayali deneyimleniyor.

SANKO Park AVM ana etkinlik alanında 5 Ekim'de başlayan etkinlikte ziyaretçiler Taarruz Helikopteri, F-16, Cessna 172 ve VR-Jet uçakları başta olmak üzere değişik amaçlı uçak simülasyonlarda pilotluk hayalini deneyimleyebilecekler.

Katılımın ücretsiz olduğu Turkish Aero etkinliği, 13 Ekim Pazar gününe kadar hafta içi 12.00-20.00, hafta sonu ise 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini konuk edecek. - GAZİANTEP