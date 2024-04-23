Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuklara Bıraktı - Son Dakika
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Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuklara Bıraktı

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 23 Nisan\'da Koltuğunu Çocuklara Bıraktı

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu üç çocuğa devretti. Çocuk başkanlar, çevre, hayvanlar, trafik ve okulların sorunları konusunda projelerini anlattı ve hayata geçirilmesi için talimat verdi.

23.04.2024 13:28  Güncelleme: 13:31
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(İZMİR) - Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu üç çocuğa bıraktı. İlkokul 4. sınıf öğrencileri Alya Su Gücün, Ahmet Deniz Faraş ve Aybars Tuna Kurnaz sırayla Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkan Işık'ın makamına oturan öğrenciler; çevre, hayvanlar, trafik ve okulların sorunları konularında projelerini anlatıp, hayata geçirilmesi için talimat verdi.

Çocuk başkanlar, Gaziemir'e yönelik hayallerini ve yapacakları çalışmaları anlattı. Çevrenin korunması, güvenli parklar, okulların sorunlarının çözülmesi, depreme dayanıklı binalar yapılması ve daha çok bisiklet yolu yapılması gerektiğini belirten ilçenin küçük başkanları, hayvanlar konusunda da insanların daha duyarlı olmalarını istedi. Geliştirdikleri projeleri anlatan çocuklar, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta desteklenmeleri, kreş açılması ve çocuklar için daha çok kurs ve sosyal etkinlik düzenlenmesi talimatını verdi.

Çocukların görüşlerini büyük bir beğeniyle dinleyen Işık, "Çocuk başkanlarımızın bütün talimatlarını dikkate alacağız. Ebedi Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal egemenliğimizi armağan ettiği çocuklarımız için çok çalışarak, ilçemizi daha ileri taşıyacağız. Bu güzel çocukları, Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuklara Bıraktı - Son Dakika

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