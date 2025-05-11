Gaziler Derneği\'nden Anneler Günü\'nde anlamlı buluşma

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında duygu dolu anlar yaşandı.

Zonguldak'ta düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi anneleri aynı sofrada buluşurken, duygu dolu anlar yaşandı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltıya dernek üyeleri ve davetliler ile protokol üyeleri katıldı.

Kahvaltı programına misafir olarak katılanlar, fedakarlıklarıyla topluma örnek olmuş annelerle bir arada olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Şube Başkanı Necmettin Çantaş günün önemini anlatan bir konuşma yaparak katılımcılara teşekkür ederek Anneler Günü'nü kutladı. - ZONGULDAK