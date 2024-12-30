Gazilerden ÖTV'siz Araç Düzenlemesine Tepki

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(OSMANİYE) - Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı İsmail Kaba, TBMM'de görüşülen ve ÖTV'siz araç alımında yüzde 40 yerli katkı oranı şartını zorunlu kılan kanun değişikliğine tepki göstererek, "Yasalaşan bu öneri ÖTV'siz araç alımında yüzde 40 yerli katkı oranı şartını zorunlu kılmakta ve hakları 5 yıldan 10 yıla çıkarmaktadır. Bu düzenleme, yaşamımızı kolaylaştırmak yerine daha da zora sokmaktır" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı İsmail Kaba, geçtiğimiz günlerde TBMM'de görüşülen ve ÖTV'siz araç alımında yüzde 40 yerli katkı oranı şartını zorunlu kılan kanun değişikliğine tepki gösterdi. Başkan Kaba, kanunda yapılan değişikliğin gaziler açısından büyük bir mağduriyete yol açacağını belirtti.

Kaba, "25 Aralık 2024 tarihinde TBMM Genel Kurulunda 4760 sayılı kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasının 2 numaralı bendinde yapılan değişiklik önerisi, gazilerimiz açısından kabul edilemez bir düzenlemeyi içermektedir. Yasalaşan bu öneri ÖTV'siz araç alımında yüzde 40 yerli katkı oranı şartını zorunlu kılmakta ve hakları 5 yıldan 10 yıla çıkarmaktadır. Biz gaziler bu vatanın bölünmez bütünlüğü için canımızı ve bedenimizi ortaya koyduk. Ancak bu düzenleme, yaşamımızı kolaylaştırmak yerine daha da zora sokmaktır. 10 yıla çıkarılan süre, gazilerin değişen ihtiyaçlarına yanıt veremezken, bir de yüzde 40 yerli oranı şartı ise birçok gazimizin kendisine uygun araç bulmasını imkansız hale getirmiştir" dedi.

"Gazilerin haklarını korumak Devlet için bir görevdir"

Gaziler verdikleri mücadele sonrasında yalnızca adil ve insanca bir yaşam sürdürmeyi hak etmektedir diyen Şube Başkanı İsmail Kaba, "Bizler vatan için bir parçasını bırakmış kahraman gazileriz. Bu fedakarlık, gazilerin her türlü yasa düzenlemesinde istisna olarak değerlendirilmesini zorunlu kılar. Gazilerimizin, bu ülkenin huzuru ve güvenliği için yaptığı fedakarlık görmezden gelinemez. Devletimizin gazilerin haklarını korumak için hassasiyet göstermesi bir minnet değil bir görevdir. Gaziler verdikleri mücadele sonrasında yalnızca adil ve insanca bir yaşam sürdürmeyi hak etmektedir. Devlet büyüklerimiz gazilerimizin haklarını koruyarak düzenleyeceklerdir" ifadelerini kullandı.