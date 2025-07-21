Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden LGS Tercih Döneminde Destek

Gaziosmanpaşa Belediyesi, öğrencilerin hayal ettiği okullara yerleşmesine destek olmak için 10 bilgi evinde uzman eğitmenlerle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) danışmanlık hizmeti sunuyor.

Liselere Geçiş Sistemi'nde sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. 1 milyona yakın öğrenci için heyecanlı süreç devam ederken, Gaziosmanpaşa Belediyesi, öğrencileri bu dönemde de yalnız bırakmadı. İlçedeki 10 bilgi evinde rehber öğretmenler, gençlere destek olmak ve onların en doğru şekilde karar vermelerini sağlamak için yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Öğrencilerin sınavda aldıkları puan, ilgi alanları ve hedefleri değerlendirilerek, doğru tercih için destek sağlanıyor.

Oğluyla birlikte tercih danışmanlığı almaya gelen Lamia Derya, "Çocuğum bir senedir bilgi evine geliyor. Öğretmenlerimizden çok memnunum. Tercih döneminde de çok yardımcı oluyorlar. Çok güzel bilgilendirdiler, teşekkür ederim" dedi. Öğrencilerden Rüzgar Gül ise, "Öğretmenlerimin yardımıyla doğru tercih yaparak güzel bir okula yerleşeceğimi düşünüyorum. Bilgi evini herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tercihler İçin Son Tarih: 24 Temmuz Perşembe

Lise tercih dönemi, 24 Temmuz Çarşamba saat 17.00'de tamamlanacak. Bilgi evlerindeki rehber öğretmenler, bu tarihe kadar 09.00-17.00 saatleri arasında öğrencilere danışmanlık hizmeti vermeye devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'da açıklanacak. - İSTANBUL