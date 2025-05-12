Gaziosmanpaşa\'da 800 araçlık otopark hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi'ndeki Halit Kıvanç Stadyumu'nun altında yer alan iki katlı otopark, 800 araç kapasitesiyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi'ndeki Halit Kıvanç Stadyumu'nun altında yer alan iki katlı otopark, 800 araç kapasitesiyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşların güvenliğini ve konforunu ön planda tutacak şekilde tasarlanan Mevlana Mahallesi Zemin Altı Otoparkı'nda 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapan güvenlik kamerası sistemi bulunuyor. Uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken otoparkta, kart, havale ve EFT gibi farklı ödeme seçenekleri sunularak ödeme süreci kolaylaştırılıyor.

Mevlana Mahallesi Zemin Altı Otoparkı, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında da önemli adımlar içeriyor. Şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınlarına ücretsiz, engelli vatandaşlara ise yüzde 50 indirimli olarak hizmet veriliyor. İlçenin merkezi noktalarından birinde konumlanan yeni otopark, trafik yükünün hafifletilmesi ve parklanma sorunlarının giderilmesi açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçeye nefes aldıracak bu tür yatırımları artırarak sürdüreceğini belirtiyor. - İSTANBUL