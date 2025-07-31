Gazze'de Açlık Krizi Büyüyor

İsrail'in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde Filistinliler, açlık kriziyle mücadele ediyor.

İsrail, ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde açlığı silah olarak kullanıyor. Gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin bölgeye girişini kısıtlayan İsrail ordusu, bölgede kıtlığa yol açarken, sivillerin açlık yaşamadığını savunuyor. İsrail ordusunun sınırlı olarak izin verdiği gıda yardımlarını almaya çalışan Filistinliler, dağıtım noktalarında izdiham oluştururken, hayatta kalmak için bir lokma ekmeğe mahkum ediliyor. Uluslararası yardım kuruluşları, dağıtılan yiyecek miktarının yeterli olmadığını vurguluyor.

"Açlık olmadığı yönündeki iddialar tamamen yalan"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor" ifadelerine yanıt veren Gazze Şeridi'nde görevli Çocuk Doktoru Tom Adamkiewicz, bölgede açlığın yaşandığını ve açlık olmadığı yönündeki iddiaların "tamamen yalan" olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'deki açlığın gerçek boyutunu görmek için kendi hastanesine gelmesi gerektiğini söyledi. - GAZZE