Gebze Belediyesi Gazze için Sumud\'dan Umuda programında sergi ve konferans düzenledi

Gebze Belediyesi tarafından Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla "Sumud'dan Umuda" programı düzenlendi.

Program kapsamında Kanıt Sergisi ve konferans gerçekleştirildi. Etkinlikte Gazze'de yaşananların unutulmaması ve kamuoyunda gündemde tutulmasının önemine vurgu yapıldı. Kanıt Sergisi'nde Gazze'deki olaylara ilişkin çeşitli görsel ve dokümanlar ziyaretçilerin dikkatine sunuldu. Programda, saldırılarda siviller, çocuklar ve kadınların da zarar gördüğü, yaşananların insanlık açısından ağır sonuçlar doğurduğu ifade edildi. Sergiyle, bölgede yaşananların kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması mesajı verildi.

Konferansta Gazze gündeme alındı

"Sumud'dan Umuda" programı kapsamında düzenlenen konferansta Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Şeyma Denli Yalvaç ile yazar ve aktivist Mehmet Ercan konuşmacı olarak yer aldı. Konferansta Gazze'deki insani durum, Filistinlilerin karşı karşıya bulunduğu şartlar ve uluslararası toplumun sorumluluğu ele alındı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de programda yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini söyledi. Büyükgöz, mazlumların yaşadığı acıların karşılıksız kalmayacağına inandığını belirterek, "Mazlumun ahı yerde kalmayacak" ifadesini kullandı.