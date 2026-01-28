Gebze\'de 6 kütüphane günde 2 bin 500 kişiye hizmet veriyor

Gebze Belediyesi, ilçe genelindeki 6 kütüphanesiyle vatandaşlara modern ve erişilebilir çalışma ortamları sunuyor.

Belediye bünyesinde hizmet veren Arapçeşme, Beylikbağı ve İstasyon Bilim Sanat Merkezleri ile Güzide Gençlik Merkezi, Barış Sosyal Tesisleri ve Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi haftanın 7 günü kitapseverleri ağırlıyor. Günlük ortalama 2 bin 500 ziyaretçinin faydalandığı kütüphaneler, 60 bin basılı ve 30 bin e-kitap arşiviyle hizmet veriyor. Toplam üye sayısının 68 bini aştığı merkezlerden, sadece 2025 yılı içerisinde 38 bin 957 kitap ödünç alındı.

Mobil uygulama ile yer ayırtma kolaylığı

Teknolojik altyapısıyla dikkati çeken kütüphanelerde, "CepKütüphanem" mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara gelmeden yer ayırtma imkanı sağlanıyor. Ayrıca e-Devlet entegrasyonu sayesinde üyelik işlemleri ve katalog tarama dijital ortamda hızlıca yapılabiliyor.

Görme engelli bireylerin de unutulmadığı kütüphanelerde, kitap seslendirme cihazları sayesinde binlerce sesli kitaba ve kaynağa erişim imkanı sunuluyor. - KOCAELİ