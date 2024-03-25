Gebze Belediyesi WhatsApp ve Web Sayfası Üzerinden Yapay Zeka ile Talepleri Yönetiyor - Son Dakika
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Gebze Belediyesi WhatsApp ve Web Sayfası Üzerinden Yapay Zeka ile Talepleri Yönetiyor

Gebze Belediyesi WhatsApp ve Web Sayfası Üzerinden Yapay Zeka ile Talepleri Yönetiyor

Gebze Belediyesi, WhatsApp hattı üzerinden dijital asistanı hizmetinin ardından şimdi de WhatsApp ve web sayfası üzerinden gelen talepleri yapay zeka ile yönetmeye başladı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olan Gebze Belediyesi, operatör yardımı olmadan vatandaşların başvurularının ilgili birimlere daha hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Bu uygulamayla iletişim ve hizmet süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefleyen Gebze Belediyesi'nin 2020'de kurduğu iletişim yönetim sistemi ve merkezi, vatandaşların taleplerini hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirip başvuru sahiplerini her aşamada bilgilendirmesiyle öne çıkıyor.

25.03.2024 15:41  Güncelleme: 15:45
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Gebze Belediyesi, WhatsApp hattı üzerinden dijital asistanı hizmetinin ardından şimdi de WhatsApp ve web sayfası üzerinden gelen talepleri yapay zeka ile yönetmeye başladı.

Gebze Belediyesi, WhatsApp hattı üzerinden dijital asistanı hizmetinin ardından şimdi de WhatsApp ve web sayfası üzerinden gelen talepleri yapay zeka ile yönetmeye başladı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olan Gebze Belediyesi, operatör yardımı olmadan vatandaşların başvurularının ilgili birimlere daha hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlıyor.

Bu uygulamayla iletişim ve hizmet süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefleyen Gebze Belediyesi'nin 2020'de kurduğu iletişim yönetim sistemi ve merkezi, vatandaşların taleplerini hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirip başvuru sahiplerini her aşamada bilgilendirmesiyle öne çıkıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gebze Belediyesi, Türkiye, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gebze Belediyesi WhatsApp ve Web Sayfası Üzerinden Yapay Zeka ile Talepleri Yönetiyor - Son Dakika

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