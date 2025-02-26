Gebze\'de Ramazan Öncesi Cami Temizliği Başladı

Yerel

Gebze'deki camilerde 11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesi temizlik çalışmaları başladı.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, camilerde Ramazan ayı öncesi temizlik çalışmaları yürütüyor. Cami ve ibadethaneleri mübarek Ramazan ayına hazır hale getirmek ve vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ibadethaneler kuru köpük sistemiyle temizlendikten sonra dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Vatandaşların da memnun kaldığı çalışmalar kapsamında ekipler ayrıca ibadethanelerin çevresinde de temizlik çalışmaları yürütüyor. - KOCAELİ