Gebze'de Yaşanan Hayvan Katliamı Eskişehir'de Protesto Edildi: "Hayvan Dostlarımızı Yaşatacağız"

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(ESKİŞEHİR) - Gebze Belediyesi'nde yaşanan hayvan katliamını protesto eden hayvanseverler Eskişehir'de yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Merve Akbulut, "Elimiz kolumuz bağlı beklemeyeceğiz. Katillere rağmen, katillere karşı hayvan dostlarımızı yaşatacağız" dedi.

Gebze Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi önünde çok sayıda sokak hayvanının ölü bulunmasının ardından tüm Türkiye'de hayvanseverlerin tepkisi sürüyor. Eskişehir'de İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen hayvanseverler Gebze Belediyesi'nde yaşanan hayvan katliamını protesto etti.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla İsmet İnönü Caddesi'nde toplanıp Köprübaşı'na yürüyen hayvanseverler adına basın açıklaması yapan Merve Akbulut, şu ifadeleri kullandı:

"AKP ve MHP'nin kapalı kapılar ardında ve halkın ezici çoğunluğunun itirazına rağmen apar topar Meclis'ten geçirdiği katliam yasası 2,5 ay önce yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girdiği ilk ayda Niğde'den Altındağ'a, ülkenin dört bir yanındaki barınaklardan katliam haberleriyle karşılaştık. Hayvanların ölüm çukurlarına atıldığını gördük. İstanbul'da; Arnavutköy'de, Ümraniye'de, Fatih'te katliam yasasının korkunç maddelerine bile aykırı şekilde köpekleri topladılar. Sultangazi'de gönüllülerin baktığı Nazlı isimli köpeği öldürdüler, gönüllülerini oyaladılar ki işledikleri suç ortaya çıkmasın. Kalamış'ta onlarca kediyi, kirpiyi ve martıyı zehirleyen kişi ya da kişiler yine AKP ve MHP'nin katliam yasasından güç aldı. Tüm bu katliamların sonunda suçlular cezalandırılmadı. Zaten ceza almayacaklarını bildikleri için, zaten sizin katliam yasanıza güvendikleri için bu katliamları yaptılar.

Katliam yasasının öngördüğü vahşetin, katliamın boyutu ve toplumda tetiklediği şiddet sarmalı zaman geçtikçe gün yüzüne çıkıyor. Bu yasanın neyi katliam yasası diyenlere soruyoruz! Bugün Gebze'de karşı karşıya kaldığımız vahşet, onlarca köpeğin ve kedinin uyuşturucu maddeyle öldürülmesi katliam değilse nedir? Buna katliam demiyorsanız, neye katliam diyeceksiniz? Köpekleri ve kedileri öldürüp çöp poşetiyle yok etmeye katliam demiyorsanız, neye katliam diyeceksiniz? Bu vahşetin hayvanları korumakla görevli olan, bunun için maaş alan biri tarafından yapılması katliam değilse, hayvanları sağlıklı, yavru, engelli demeden öldürmek katliam değilse, nedir sizin için katliam?

"Mücadeleden geri adım atmayacağız"

Gebze'de ortaya çıkan gerçekler, katliam yasasını uygulatmamak için bir arada hareket etmek zorunda olduğumuzun bir kanıtı. Maruz kaldığımız korkunç katliam görüntülerinin bizleri çaresiz hissettirmesine izin vermeyeceğiz, öfkemizi diri tutarak bu yasanın uygulanmasını durdurmak için var gücümüzle çabalayacağız. Biz bu vahşeti durdurmak zorundayız. Unutmayın! AKP-MHP iktidarının Katliam Yasası yürürlükten kalkana kadar mücadeleden tek bir geri adım atmayacağız! Niğde'de, Altındağ'da ve bugün Gebze'de yaşananların bir daha yaşanmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşanan katliamın her bir sorumlusu tek tek hesap verene kadar elimiz yakalarında olacak.

İlk günden beri söylediklerimizi, bir adım geri atmadan tekrar haykırıyoruz: Yarattığınız korku, düşmanlık ve nefret ortamında bile halkın çoğunluğu katliam yasanızı reddediyor. Bu katliam yasası halk nezdinde meşru değildir, bu katliam yasası uygulanabilir değildir. Bu yasayı uygulamanıza, hayvanları toplama kamplarına, tecride, ölüme yollamanıza izin vermeyeceğiz. Tekrar söylüyoruz: Yasal olan her şey meşru değildir! Anayasa Mahkemesi'nden beklentimiz, bir an önce bu yasanın anayasaya aykırı olduğunu tespit etmesi ve değişiklikleri iptal etmesidir. Çünkü bu katliam yasası, anayasadaki çevre hakkı bakımından da kişilerin maddi ve manevi bütünlüğü bakımından da ihlal teşkil etmektedir. Ancak sonuç ne olursa olsun, Anayasa Mahkemesi bu katliam yasasını ister iptal etsin ister etmesin, biz hayvanları yaşatmak için sürdürdüğümüz bu mücadeleden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Biz bu ülkede Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını ve hukuka aykırılığın, anayasayı delmenin norm haline getirilmeye çalışıldığını da elbette biliyoruz. Ancak bu keyfi, antidemokratik uygulamalara alışmayacağız, bunları kabul etmeyeceğiz.

Bugün Gebze'de yaşanan katliamın münferit olmadığını, bu ülkedeki barınak denilen ölüm kamplarının hemen hepsinde her gün yaşandığını, katliam yasasıyla birlikte artarak devam ettiğini biliyoruz! Barınaklar ölüm kampıdır derken ciddiydik! AYM köpek ve kedilerin bu ölüm kamplarına hapsedilmesini, oralarda öldürülmesini engelleyebilir! AYM başkanına ve üyelerine sesleniyoruz: Gebze'deki öfkeyi görüyorsunuz, bu yasanın halk nezdinde bir karşılığı olmadığını, yani meşru olmadığını görüyorsunuz. Zamanında yürürlüğü durdurma kararı verseydiniz bugün belki bu katliam gerçekleşmeyecekti! Katliam yasasının iptali başvurusunu gecikmeksizin görüşmenizi ve hayvanlara zulüm anlamına gelen bu kanlı yasayı, katliam yasasını, cinayet yasasını bir an önce iptal etmenizi bekliyoruz. Elbette biz yasa iptal edilinceye kadar elimiz kolumuz bağlı beklemeyeceğiz. Katillere rağmen, katillere karşı hayvan dostlarımızı yaşatacağız."