Gebze\'ye 23 Nisan erken geldi

Gebze'de 23 Nisan etkinliklerinde düzenlenen kortej yürüyüşü renkli anlara sahne oldu. Çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile gönüllerince eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de düzenlenen "Bi Dünya Eğlence" temalı şenlikte çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Gebze'deki 23 Nisan eğlenceleri kortej ile başladı. Bando takımı, dev kuklalar ve maskotlarla renklendirilen yürüyüş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Eskiçarşı'dan Gebze Kent Meydanı'na kadar devam eden korteje Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gebze Kent Meydanı'ndaki törende konuşan Başkan Büyükakın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı çocuklarımıza hediye etti. Bütün bayramlar sizin ama en çok 23 Nisan sizin. 23 Nisan'ı böyle coşkuyla kutlamak, 'Sizlere yakışır' dedik. Kocaeli'nin her ilçesinde siz eğlenin diye güzel etkinlikler düzenledik." diye konuştu.

"Egemenliğimizin bayramı"

Milli birlik ve beraberliğe de vurgu yapan Başkan Büyükakın, "Bu bayram bizim birliğimizin, beraberliğimizin ve egemenliğimizin bayramı. Hepimize kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu bayramı bize hediye edenleri, Kurtuluş Savaşı'nda bu topraklara şehit düşenleri ve bu vatanı bağımsız kılanları unutmuyoruz. Onları saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." şeklinde konuştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğuna dikkat çekerek, çocukların bayramını kutladı.

Gebze Kent Meydanı'nda kurulan etkinlik alanlarında şenlikler, sahne gösterileri, atölyeler ve eğlenceli aktiviteler gün boyu devam edecek. 23 Nisan kutlamaları, Kocaeli genelinde 5 güne yayılan renkli programlarla sürecek. - KOCAELİ