Gece Eğitimleriyle Üreticilere Destek

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Aydın'ın Efeler ilçesinde gece eğitimlerine devam eden ilçe tarım ekipleri, üreticileri bilgilendiriyor.

Üreticilerin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi hedefiyle çalışmalarına devam eden Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gece eğitimlerine de devam ediyor. Bu çerçevede üreticiler ile bir araya gelen ilçe tarım ekipleri, Karahayıt Mahallesi'ne gitti. Hayvan hastalıklarının önlenmesinden hayvan hareketlerinde dikkat edilecek hususlara kadar birçok önemli konuda bilgilendirme yapılırken, ayrıca üreticilere tarımsal ve hayvansal yeni destekleme konuları da detaylıca anlatıldı. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelinde gece eğitimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN