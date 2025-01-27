Gediz Belediye Başkanı, Polis Adaylarına Destek Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Gediz Belediye Başkanı, Polis Adaylarına Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Gediz Belediye Başkanı, Polis Adaylarına Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavlarına hazırlanan gençleri ziyaret ederek, onlara destek ve başarı dileklerini iletti. Belediye, gençlerin sınav sürecindeki motivasyonlarını artırmak için sürekli destekleyecek.

27.01.2025 11:19  Güncelleme: 11:27
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan gençleri ziyaret eden Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, geleceğin polis adaylarına desteklerini iletti.

Başkan Akel, gençlerin hazırlıklarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Sevgili adaylarımız, Şubat ayında başlayacak olan POMEM sınavı için parkurda sergilediğiniz gayrete bugün hep birlikte şahit olduk. Sizlerin gösterdiği emek, bu kutsal görevi yerine getirecek en değerli adımdır. Ülkemizin güvenliği ve huzuru için büyük bir adım atıyorsunuz. Her zaman yanınızda olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sırasında, polis adaylarının yoğun çabası ve disiplinli çalışmaları dikkat çekerken, Başkan Akel'in gençlere olan desteği ve motivasyon mesajları takdir topladı. Başkan Akel, Gediz Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı ve başarı dileklerini iletti.

Gençlerin sınava hazırlık sürecine yönelik desteğin sürdürüleceği ifade edilirken, polis adayları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz Belediye Başkanı, Polis Adaylarına Destek Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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